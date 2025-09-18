Berenjenas rellenas de carne picada: la receta casera que conquista a todos
Aprende cómo hacer la mejor receta de berenjenas rellenas de carne picada paso a paso y sin complicaciones.
La receta de berenjenas rellenas de carne picada es un clásico de la cocina casera. Con ingredientes simples y un paso a paso fácil, vas a lograr un plato delicioso, nutritivo y rendidor que se adapta tanto a un almuerzo familiar como a una cena especial.
Las berenjenas son uno de los vegetales más versátiles que puedes encontrar en la cocina. Su sabor suave y textura carnosa las convierten en una base perfecta para múltiples preparaciones. Una de las formas más populares de disfrutarlas es mediante la preparación de berenjenas rellenas de carne picada, un plato que combina lo mejor de las verduras con la proteína de la carne y el toque irresistible de un buen gratinado al horno.
Este plato no solo es nutritivo, sino que además resulta muy rendidor y fácil de preparar. Al ahuecar las berenjenas y rellenarlas con una mezcla de carne, verduras, condimentos y, en muchos casos, queso, se obtiene un plato completo que puede servirse como plato único o como parte de un menú más elaborado.
Lo mejor de las berenjenas rellenas de carne picada es su flexibilidad: puedes personalizarla según tus gustos o los ingredientes que tengas a mano. Por ejemplo, añadir arroz o quinoa al relleno para hacerla más abundante, o incorporar especias como pimentón, comino o nuez moscada para darle un giro diferente. Sea cual sea la variante, este plato siempre resulta reconfortante y lleno de sabor casero.
Ingredientes
Berenjenas, carne picada vacuna, cebolla, morrón, tomate, ajo, aceite de oliva, sal, pimienta, pimentón, queso rallado, pan rallado, perejil fresco.
Paso a paso para que prepares berenjenas rellenas de carne picada
- Lava bien las berenjenas y córtalas a lo largo por la mitad. Retira parte de la pulpa con una cuchara, dejando un borde de aproximadamente 1 cm. Reserva la pulpa para el relleno.
- Coloca las mitades de berenjena en una fuente con un chorrito de aceite y un poco de sal. Hornealas por 15 minutos a 180 °C para ablandarlas.
- En una sartén con aceite de oliva, rehoga la cebolla, el morrón y el ajo picados. Añade la pulpa de berenjena picada y cocina unos minutos.
- Incorpora la carne picada a la sartén. Cocina hasta que se dore y mezcla bien con las verduras. Condimenta con sal, pimienta y pimentón.
- Agrega el tomate picado o triturado y deja cocinar a fuego medio hasta que la mezcla reduzca y quede jugosa pero no líquida.
- Retira las berenjenas del horno y rellénalas con la mezcla de carne y verduras. Espolvorea queso rallado y pan rallado por encima.
- Lleva nuevamente al horno por 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede dorada.
- Espolvorea con perejil fresco picado y sirve caliente.
De la cocina a tu mesa
Las berenjenas rellenas de carne picada es una de esas preparaciones que combinan lo mejor de la cocina casera: sabor, practicidad y versatilidad. El contraste entre la suavidad de la berenjena y el relleno jugoso de carne y verduras, coronado con un gratinado dorado, la convierte en una opción que siempre conquista a todos en la mesa.
Además, es un plato muy adaptable: puedes hacerlo más liviano usando carnes magras, o más abundante añadiendo cereales como arroz o quinoa al relleno. También admite variantes con especias más intensas, queso extra o incluso un toque picante para quienes disfrutan de sabores más fuertes.
Sea como plato principal en un almuerzo familiar o como cena especial, las berenjenas rellenas de carne picada son una receta que nunca falla. Una opción nutritiva, económica y deliciosa que se volverá un clásico en tu cocina. ¡Y a disfrutar!