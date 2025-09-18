Berenjenas rellenas de carne picada: la receta casera que conquista a todos

La receta de berenjenas rellenas de carne picada es un clásico de la cocina casera. Con ingredientes simples y un paso a paso fácil, vas a lograr un plato delicioso, nutritivo y rendidor que se adapta tanto a un almuerzo familiar como a una cena especial.

Las berenjenas son uno de los vegetales más versátiles que puedes encontrar en la cocina . Su sabor suave y textura carnosa las convierten en una base perfecta para múltiples preparaciones. Una de las formas más populares de disfrutarlas es mediante la preparación de berenjenas rellenas de carne picada , un plato que combina lo mejor de las verduras con la proteína de la carne y el toque irresistible de un buen gratinado al horno.

Este plato no solo es nutritivo, sino que además resulta muy rendidor y fácil de preparar. Al ahuecar las berenjenas y rellenarlas con una mezcla de carne , verduras , condimentos y, en muchos casos, queso , se obtiene un plato completo que puede servirse como plato único o como parte de un menú más elaborado.

Lo mejor de las berenjenas rellenas de carne picada es su flexibilidad: puedes personalizarla según tus gustos o los ingredientes que tengas a mano. Por ejemplo, añadir arroz o quinoa al relleno para hacerla más abundante, o incorporar especias como pimentón , comino o nuez moscada para darle un giro diferente. Sea cual sea la variante, este plato siempre resulta reconfortante y lleno de sabor casero.

La receta de berenjenas rellenas de carne picada tiene raíces mediterráneas, especialmente en Italia, Grecia y Turquía.

Ingredientes

Berenjenas, carne picada vacuna, cebolla, morrón, tomate, ajo, aceite de oliva, sal, pimienta, pimentón, queso rallado, pan rallado, perejil fresco.

Paso a paso para que prepares berenjenas rellenas de carne picada

Lava bien las berenjenas y córtalas a lo largo por la mitad. Retira parte de la pulpa con una cuchara, dejando un borde de aproximadamente 1 cm. Reserva la pulpa para el relleno. Coloca las mitades de berenjena en una fuente con un chorrito de aceite y un poco de sal. Hornealas por 15 minutos a 180 °C para ablandarlas. En una sartén con aceite de oliva, rehoga la cebolla, el morrón y el ajo picados. Añade la pulpa de berenjena picada y cocina unos minutos. Incorpora la carne picada a la sartén. Cocina hasta que se dore y mezcla bien con las verduras. Condimenta con sal, pimienta y pimentón. Agrega el tomate picado o triturado y deja cocinar a fuego medio hasta que la mezcla reduzca y quede jugosa pero no líquida. Retira las berenjenas del horno y rellénalas con la mezcla de carne y verduras. Espolvorea queso rallado y pan rallado por encima. Lleva nuevamente al horno por 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede dorada. Espolvorea con perejil fresco picado y sirve caliente.

Deliciosas y rendidoras estas berenjenas rellenas de carne picada

De la cocina a tu mesa

Las berenjenas rellenas de carne picada es una de esas preparaciones que combinan lo mejor de la cocina casera: sabor, practicidad y versatilidad. El contraste entre la suavidad de la berenjena y el relleno jugoso de carne y verduras, coronado con un gratinado dorado, la convierte en una opción que siempre conquista a todos en la mesa.

Además, es un plato muy adaptable: puedes hacerlo más liviano usando carnes magras, o más abundante añadiendo cereales como arroz o quinoa al relleno. También admite variantes con especias más intensas, queso extra o incluso un toque picante para quienes disfrutan de sabores más fuertes.

Sea como plato principal en un almuerzo familiar o como cena especial, las berenjenas rellenas de carne picada son una receta que nunca falla. Una opción nutritiva, económica y deliciosa que se volverá un clásico en tu cocina. ¡Y a disfrutar!