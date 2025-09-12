Ahorro para el asado: Banco Nación extiende un reintegro de $5000 en carnicerias

Banco Nación decidió estirar una promoción que alivia la compra de carne justo cuando el bolsillo más lo necesita. El beneficio se aplica en las sucursales de Carnicerías Res y rige solo los viernes. La devolución se hace a quienes paguen con tarjetas a través de MODO, ya sea desde su app o desde las aplicaciones bancarias integradas.

La ventana de vigencia llega hasta el 3 de octubre de 2025, inclusive. Es una oportunidad concreta para bajar el ticket del asado semanal sin resignar calidad en el país. ¿Cómo funciona el ahorro?

La mecánica es directa. En caja se escanea el código QR que permite operar con MODO y se elige una tarjeta de crédito, débito o prepaga. El sistema reconoce la operación como válida para la campaña y reintegra un porcentaje del monto abonado. Ese cashback equivale a un cuarto del pago total. Tiene un límite mensual por banco de $5.000 , tope que se renueva todos los meses.

La acreditación no sucede en el acto: puede demorar hasta 30 días desde la compra. La devolución llega como un movimiento en la cuenta del banco que se usó para pagar. Un ejemplo práctico: con un ticket de $16.000, la devolución estimada es de $4.000; si el gasto mensual supera los $20.000, se alcanza el tope de $5.000 por entidad.

Dónde y con qué medios

Solo corre para pagos presenciales en los locales adheridos de Carnicerías Res. No se aplica a compras por internet, ni a pedidos con enlace de cobro o botones de pago. El abono debe hacerse con tarjetas emitidas en la Argentina por entidades financieras participantes. Las transferencias no entran en la promoción. Para usarla alcanza con abrir MODO, o la app bancaria que lo integra, y seleccionar la opción “pagar con QR con tarjeta”.

Luego se elige la tarjeta, se confirma y se completa la operación en segundos. Conviene verificar antes que la sucursal figure como adherida. Si eso se cumple, la transacción califica para el reintegro.

Requisitos y letra chica

Hay condiciones que conviene conocer. Quien participa debe tener una cuenta en la entidad emisora y asociarla a MODO a más tardar dentro de los quince días posteriores al cierre de la campaña. Además, no puede registrar mora con ese banco al momento del cobro del beneficio. La acción es organizada por Play Digital S.A., la empresa detrás de MODO, bajo sus términos y condiciones vigentes.

La compañía puede limitar o bloquear cuentas cuando detecta maniobras que alteren el espíritu de la promoción. Todo impuesto o gasto que corresponda por el beneficio queda a cargo del usuario.

Si el viernes coincide con una rebaja propia del banco o de la cadena, el precio final puede bajar aún más, siempre respetando el límite mensual. También sirve repartir los pagos entre distintos bancos, cuando se dispone de más de una tarjeta, para multiplicar el techo de devolución.

Con dos bancos, el usuario podría aspirar a $10.000 en devoluciones en el mismo mes, siempre que el consumo acompañe. Un consejo útil: revisar en la app del banco y en MODO si hay beneficios extra, y chequear que la sucursal elegida esté listada como adherida antes de ir. Conservar el comprobante y anotar la fecha ayuda a controlar la acreditación dentro del plazo previsto.

El calendario es claro: el beneficio corre los viernes hasta las 23:59 del 3 de octubre de 2025. Funciona únicamente en operación presencial y con QR de MODO. No vale pagar por transferencia ni con billeteras que no permitan seleccionar tarjeta por esa vía. Si se suma el tope mes a mes, el ahorro potencial es relevante para un consumo habitual como la carne.

Para hogares que organizan el asado del fin de semana, puede ser la diferencia entre sostener la costumbre o postergarla. Ordenar la compra, elegir el medio de pago correcto y seguir las reglas del programa son los tres pasos para aprovechar al máximo la extensión de esta propuesta.