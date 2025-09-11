Banco Nación: cómo comprar electrodomésticos con descuento en la Tienda BNA+

Septiembre es un mes lleno de descuentos y promociones en todos los rubros e instituciones. Es por eso que el Banco Nación no se queda atrás. La institución bancaria que cuenta con miles de clientes en todo el país, busca darle un respiro al bolsillo de sus usuarios con distintos beneficios para aprovechar durante todo el mes.

En este punto, el Banco Nación ofrece la posibilidad de comprar a través de Tienda BNA+, que ofrece un buen financiamiento en este tipo de productos.

Entre otros productos, los artefactos para el hogar lideran ampliamente las consultas online en distintos sitios de compras de ese estilo. Ante la apertura de las importaciones, la competencia aumentó para la industria nacional y es por eso que buscan convenios para facilitarle la vida a los argentinos que utilicen Banco Nación.

Por ejemplo, en Tienda BNA+ la institución ofrece una cafetera Power Espresso 20 Matic a tan solo 109.690 pesos y se puede abonar en 12 cuotas sin interés con MODO BNA+. Este producto en particular cuenta con un descuento del 60% según se informó oficialmente.

Mientras tanto, un televisor Smart Samsung de 55 pulgadas está actualmente con un 28% de descuento a $619.999 y también puede ser abonado en 12 cuotas sin interés con MODO BNA+.

Screenshot (7) Los descuentos del Banco Nación en su tienda online.

Un producto altamente solicitado es la gran freidora de aire. Miles de argentinos suelen esperar para cruzar al vecino país de Chile para traerla a un precio más barato del que figura en nuestro país. Es por eso que actualmente en Tienda BNA+ se encuentra con un 21% de descuento a $129.999 con 12 cuotas sin interés pagando a través de MODO BNA+.

En la Tienda BNA+ se pueden consultar precios de electrodomésticos, acceso a planes para pagar tu próxima motocicleta, un futuro viaje a cualquier destino y también los mejores precios en tecnología.