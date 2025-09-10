Banco Nación: cómo aprovechar la mega promoción con descuentos en supermercados

El Banco Nación lanzó una promoción especial que permite a sus clientes obtener un reintegro del 30 % en compras realizadas en supermercados y mayoristas adheridos. El beneficio estará disponible todos los miércoles hasta el 30 de septiembre y aún es una incertidumbre si se renovará o no en octubre.

Estas promociones son exclusivas para los clientes que puedan acceder a los convenios con MODO BNA+. Desde la entidad financiera detallaron que la medida surge como una ayuda para los argentinos que actualmente atraviesan un mal momento en lo económico y pueden aprovechar la promoción comprando a un precio más barato, sin resentir por completo el bolsillo.

Además, la entidad bancaria busca fortalecer cada vez más el uso de la plataforma BNA en su convenio con MODO.

El descuento se aplica únicamente en compras abonadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, a través de la aplicación MODO BNA+ mediante código QR. No están incluidos otros medios de pago.

Cada usuario podrá acceder a un reintegro máximo de $12.000 por semana, lo que representa un ahorro significativo en las compras del hogar.

Qué supermercados participan de la promoción

Entre las cadenas que forman parte de la promoción se encuentran:

Carrefour

Coto

Jumbo

Vea

Disco

Changomás

Makro

Diarco

Blow Max

Super A

Hiper Libertad

La iniciativa del Banco Nación busca acompañar a los consumidores en un contexto económico desafiante, ofreciendo la posibilidad de reducir gastos en productos esenciales. Para quienes realicen compras semanales superiores a los $40.000, el ahorro puede alcanzar rápidamente el tope permitido.