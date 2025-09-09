Calma en el mercado: cómo cerraron las cotizaciones del dólar oficial y el dólar blue en la city porteña

Tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires, el mercado cambiario operó sin sobresaltos. El Tesoro no intervino y las reservas brutas cerraron en US$40.541 millones.

El dólar oficial cerró este martes en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniéndose estable con respecto al cierre del lunes.

En medio de todo el revelo producto de la derrota legislativa de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la divisa se mantuvo estable durante toda la jornada, sin marcar saltos como sucedió el lunes, donde llegó a rozar los $1.460.

Distintos operadores señalaron que la estabilidad de la moneda estadounidense se logró sin intervención oficial por parte del Gobierno, ya que se mantuvo flotando entre las dos bandas cambiarias (alrededor de $950 para el piso y $1.470 para el techo).

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.440.

El dólar blue se cotiza en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, con una suba de 0,4% en la jornada.