Tras un lunes negro, el dólar oficial no se movió: a cuánto cerró este martes

Luego de un lunes negro post elecciones en la provincia de Buenos Aires, la expectativa por una nueva suba del dólar oficial se calmó este martes. La moneda extranjera no configuró subas y se mantuvo estable, mientras el Gobierno busca dar señales políticas de diálogo conformando una mesa de reuniones en Casa Rosada.

El dólar oficial cerró hoy en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniéndose estable con respecto al cierre del lunes. Durante esa jornada tuvo un vaivén en el que llegó a traspasar el techo de la banda.

En medio de todo el revelo producto de la derrota legislativa de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, la divisa se mantuvo estable durante toda la jornada de hoy, sin marcar saltos como sucedió ayer, donde llegó a rozar los $1.460.

Distintos operadores señalaron que la estabilidad de la moneda estadounidense se logró sin intervención oficial por parte del Gobierno, ya que se mantuvo flotando entre las dos bandas cambiarias (alrededor de $950 para el piso y $1.470 para el techo).

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.440.

Mientras tanto, el riesgo país se disparó este martes, cruzó los 1100 puntos básicos y estableció un récord respecto de su ubicación hace un año atrás.

dolar-blue-billetes-divisas-dolares El dólar y sus cotizaciones para este martes.

La cotización del dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, con una suba de 0,4% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.416, un incremento del 0,6%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,5% hasta $1.427,75, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,3% hasta los $1.435,4.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$40.541 millones.