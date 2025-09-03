Tras el anuncio oficial de la intervención, el dólar se mantuvo en calma este miércoles

A tan solo 24 horas de que el Gobierno anunciara la intervención en el mercado cambiario para contener la escalada del dólar tras un inicio de semana fatal en las cotizaciones, la moneda extranjera se mantuvo en calma este miércoles y no presentó cambios respecto del martes.

El dólar oficial cerró hoy en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre de ayer.

De este modo, el dólar oficial se mantuvo estable luego de iniciar la semana en alza. Ayer, funcionarios del equipo económico informaron que el Tesoro Nacional podrá intervenir en el mercado único libre de cambios para evitar volatilidad y darle profundidad al mercado.

Con esta medida, el Gobierno busca que el dólar oficial no llegue al techo de la banda como ocurrió el día lunes con cotizaciones cercanas a los $1.400, sobre todo entendiendo la proximidad con las elecciones de medio término.

El Gobierno mira de reojo la cotización del dólar en medio de un panorama incierto de cara a las elecciones.

“Se observa un considerable atesoramiento de dólares y alcanza el nivel más alto en seis años tras la flexibilización cambiaria del 11/4. El mercado de dólar futuro registra volúmenes superiores a su promedio, lo que señala un aumento en la demanda de cobertura y participación del BCRA”, señaló Rava Bursátil.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.376,944 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.382.

A cuánto cotizó el dólar blue

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de 0,75% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.361,50 con una suba de 1,4% en el mes.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,6% hasta $1.373,41 y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un avance de 0,7% hasta los $1.380,95.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$40.761 millones.