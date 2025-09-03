Fuerte rebote de los bonos, con dólar estable y acciones con resultados mixtos

En la primera rueda posterior al anuncio de intervención en el mercado cambiario que hizo este martes el Gobierno, los bonos soberanos en dólares rebotan y suben hasta 2,8%, mientras el índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanza 0,17% y el dólar oficial se estabilizó en la zona de $1375 para la venta. Al mismo tiempo, el dólar blue se vende a $1370.

Entre los títulos públicos de referencia en moneda dura, se destaca el desempeño del Global 2046, que trepa 2,8% este miércoles, en tanto que el Bonar 2041 sube 2,1%, y los Globales 2035 un 0,8% y el 2030 el 0,3%.

En cuanto a los Bonares, operan todos con números en verde, con el que vence en 2029 avanzando 0,1% este mediodía, el 2030 un 0,1% y el 2035 el 0,5%.

Por su parte, el índice S&P Merval muestra una ligera baja de -0,2% luego de arrancar la rueda con números positivos, subiendo 0,5%. Esta baja temporal está impulsada por las acciones energéticas y del sector financiero, con los papeles de Edenor cayendo -2,1%, Banco Macro -1,9%, Metrogas -1,7%, BBVA -1,6%, Transportadora Gas del Norte -1,5% y Ternium -1,4%.

En cuanto a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, los ADR (American Depositary Receipt) de Banco Supervielle caen -2,57%, mientras que Banco Macro retrocede -2,36%, BBVA -2,11%, Grupo Financiero Galicia -1,89%, Edenor -1,86% y Telecom Argentina -1,88%.

Dólar tranquilo

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar oficial se mantiene sin cambios en las pantallas del Banco Nación en $1335 para la compra y $1375 para la venta, mientras que los financieros suben algunos escalones, con el MEP avanzando 0,30% hasta $1369,38, y el Contado con Liqui sin cambios en $1364,80.

En cuanto al dólar blue, tras un inicio de la rueda a la baja en $1320 y $1360 para ambas puntas, al mediodía sube 0,74%, ofreciéndose en las cuevas de la City porteña a $1350 para la compra y $1370 para la venta.