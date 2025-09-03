Presenta:

Fuerte rebote de los bonos, con dólar estable y acciones con resultados mixtos

Tras el cambio de política cambiaria, vuelve la calma a los mercados. Los inversores se vuelcan a los bonos soberanos que trepan hasta 2,8%.

Carlos Boyadjian

Los bonos soberanos atraen a los inversores tras conocerse que el Gobierno va a intervenir para contener al dólar, consolidando un mercado en modo bullish.

En la primera rueda posterior al anuncio de intervención en el mercado cambiario que hizo este martes el Gobierno, los bonos soberanos en dólares rebotan y suben hasta 2,8%, mientras el índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanza 0,17% y el dólar oficial se estabilizó en la zona de $1375 para la venta. Al mismo tiempo, el dólar blue se vende a $1370.

Entre los títulos públicos de referencia en moneda dura, se destaca el desempeño del Global 2046, que trepa 2,8% este miércoles, en tanto que el Bonar 2041 sube 2,1%, y los Globales 2035 un 0,8% y el 2030 el 0,3%.

En cuanto a los Bonares, operan todos con números en verde, con el que vence en 2029 avanzando 0,1% este mediodía, el 2030 un 0,1% y el 2035 el 0,5%.

Por su parte, el índice S&P Merval muestra una ligera baja de -0,2% luego de arrancar la rueda con números positivos, subiendo 0,5%. Esta baja temporal está impulsada por las acciones energéticas y del sector financiero, con los papeles de Edenor cayendo -2,1%, Banco Macro -1,9%, Metrogas -1,7%, BBVA -1,6%, Transportadora Gas del Norte -1,5% y Ternium -1,4%.

En cuanto a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, los ADR (American Depositary Receipt) de Banco Supervielle caen -2,57%, mientras que Banco Macro retrocede -2,36%, BBVA -2,11%, Grupo Financiero Galicia -1,89%, Edenor -1,86% y Telecom Argentina -1,88%.

Dólar tranquilo

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar oficial se mantiene sin cambios en las pantallas del Banco Nación en $1335 para la compra y $1375 para la venta, mientras que los financieros suben algunos escalones, con el MEP avanzando 0,30% hasta $1369,38, y el Contado con Liqui sin cambios en $1364,80.

En cuanto al dólar blue, tras un inicio de la rueda a la baja en $1320 y $1360 para ambas puntas, al mediodía sube 0,74%, ofreciéndose en las cuevas de la City porteña a $1350 para la compra y $1370 para la venta.

