El dólar oficial se dispara a $1385 tras las elecciones en Corrientes y bate un nuevo récord

Es en una jornada en la que se derrumban las acciones y también los bonos soberanos en dólares. El mercado duda sobre la venta de dólares del Tesoro.

El valor del dólar oficial y los financieros está bajo presión en los últimos días, mientras el clima electoral toma temperatura y crecen los escándalos que salpican a altos funcionarios del Gobierno.

El dólar oficial trepa este lunes a $1345 para la compra y $1385 para la venta, un rally que sumó $25 a la divisa y arrancó en la apertura de la rueda tras el resultado electoral adverso para el Gobierno en las elecciones a gobernador de Corrientes. Las acciones en la Bolsa porteña y los bonos soberanos también muestran números en rojo.

En un mercado cambiario con tendencia alcista también suben fuerte los dólares financieros con el MEP trepando 1,60% hasta $1378,55 y el Contado con Liquidación 2,30% arriba, trepando a $1386,07, mientras que el dólar blue se consigue en las cuevas de la City porteña $1335 para la compra y $1355 para la punta vendedora.

Acciones en picada Por su parte, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña cae -2,55% arrastrado por las acciones de Telecom Argentina retrocede -4,5%, Loma Negra -4,3%, Transportadora Gas del Sur (3,8%), lo mismo que Central Puerto y Comercial del Plata. Por su parte, Transportadora Gas del Norte baja -3,6%, en tanto que Pampa Energía retrocede -3,4% y Edenor también cayendo -3,4%.

En este contexto, se destacan los números de dos papeles de empresas industriales, que venían golpeados en los últimos días, como es el caso de Aluar que sube 2,2% y Ternium, la siderúrgica fabricante de aceros planos del Grupo Techint, que avanza 1,2%.

Huida de los bonos En cuanto a las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, la mayoría operan en rojo. Los ADR (American Depositary Receipt) de Edenor caen -3,98%, mientras que Cresud baja 3,62%, Bioceres Crop Solutions cae -2,79%, BBVA (-2,62%), Banco Macro (-2,62%), IRSA (-1,61%), Banco Supervielle (-1,51%) y Corporación América (-1,24%).