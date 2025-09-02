Con el dólar en el centro de la escena, las acciones argentinas caen 8% en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, muestran fuertes bajas que llegan hasta 8%, en una jornada en la que el dólar oficial muestra una caída de 0,72% hasta $1.335 para la compra y $1.375 para la venta, descomprimiendo, de alguna manera, la fuerte suba del lunes cuando trepó hasta $1390.

El dólar blue , en tanto, trepa hasta $1.360, mientras que en algunas cuevas de la City porteña el billete se está vendiendo a $1.370, aunque con pocas operaciones concretadas a ese precio. Los dólares financieros , por su parte, exhiben un panorama más calmo, con el MEP operando con una baja de -0,50% en $1369,47 y el Contado con Liquidación retrocede -1,4% hasta los $1369,47.

En este escenario, los ADR (American Depositary Receipt) de acciones argentinas que cotizan en Wall Street muestran una pantalla en la que predominan los números en rojo. Se destacan las caídas de Telecom Argentina (-8,00%), Central Puerto (-5,90%), Edenor (-5,64%), Banco Supervielle (5,49%), Cresud (-4,99%), Transportadora Gas del Sur (4,97%), mientras que Pampa Energía cae -4,58%) y Globant (-4,19%).

Este desempeño de los papeles argentinos está en línea con las caídas de los principales indicadores bursátiles del mundo. En Wall Street los números en rojo tiñen tanto al índice industrial Dow Jones, que cae -1,10%, como al S&P 500, que engloba las principales compañías de ese mercado, y retrocede -1,42%, en tanto que el tecnológico Nasdaq Composite baja -1,78%.

En el Lejano Oriente, las bolsas chinas también muestran bajas significativas, en especial el Shenzhen Composite, que cayó -2,14% mientras que la Bolsa de Shanghai bajó -0,45%. El contraste, el índice Nikkei 225 sube 0,29%.

En cuanto a las bolsas europeas todas terminaron la rueda en rojo, con el Euro Stoxx 50, que lista a las 50 principales compañías del bloque, retrocediendo -1,41%, el Dax de Frankfurt cayendo -2,21%, el CAC40 de París el -0,70%, el IBEX35 de Madrid -1,49%, el FTSE100 de Londres -0,87% y la Bolsa de Milán -1,61%.

La Bolsa porteña

En cuanto a las acciones argentinas en la plaza porteña el índice S&P Merval cae -0,82%, empujado por los papeles de Transportadora Gas del Norte (-3,6%), Ternium (-3,5%), Telecom Argentina (-3,2%), Metrogas (-3,2%), Banco Supervielle (-2,9%), Edenor (-2,1%), Aluar (-1,3%), lo mismo que Transportadora Gas del Sur y Transener.

En cuanto a los bonos soberanos en dólares, también tienen una jornada marcada por el rojo en toda la línea, destacándose la baja de los títulos largos, como los Bonares 2038 (-2,0%), el 2041 (-2,1%) y el Global 2046 (-1,5%), en tanto que los Globales 2035 y 2030 caen -1,3% y -1,0% respectivamente.