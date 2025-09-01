El dólar subió $25, marcó un récord y quedó muy cerca de la banda: a cuánto cerró este lunes

Luego de una elección adversa para el oficialismo nacional, este domingo en Corrientes el candidato de La Libertad Avanza quedó lejos de competir por la Gobernación de dicha provincia. Horas más tarde, el dólar no le dio buenas noticias al Ejecutivo con una fuerte suba durante la jornada del lunes.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.345 para la compra y $1.385 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $25 respecto del cierre del viernes. Por momentos, la suba fue mayor y llegó a tocar uno de los extremos de la banda cotizando en $1.400; aunque luego retrocedió algunos pesos, lo que trajo calma en el mercado.

De este modo, el dólar oficial inició la semana en alza, en el marco de versiones contrapuestas sobre la intervención en la compra de divisas que generan confusión y alientan la suba.

El dólar opera con fuertes alzas en todas sus cotizaciones, en un mercado marcado por la incertidumbre política y los rumores sobre una posible intervención oficial para contener la suba.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.390,88 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.407. Se trata de un nuevo récord en las cotizaciones ya que nunca había alcanzado ese límite en su flotación en los últimos meses.

Dólar 31.jpg El dólar y sus cotizaciones este lunes.

A cuánto cotizó el dólar blue este lunes

El dólar blue alcanzó esta tarde los $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de 1,89% en la jornada respecto del cierre del día viernes.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.372 con una suba de 2,2%

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,7% hasta $1.380,11 y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un avance de 2,1% hasta los $1.384,26.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$39.966 millones.