Suben los dólares "blancos", el blue estable y las acciones se van a pique

El dólar oficial muestra une leve suba en medio de una plaza "seca", mientras que acciones y bonos soberanos reflejan las dudas del mercado.

Incertidumbre es la palabra que mejor describe el ánimo de los inversores en el cierre de la semana, con el dólar bajando unos peldaños, pero con mucha volatilidad en acciones y bonos.

El Gobierno está obsesionado con que no se dispare el dólar, para que en su fuga hacia adelante no desate una trepada de la inflación. En este contexto, este viernes el dólar oficial arrancó la jornada con baja de $10 pero luego cambió la tendencia y sube 0,37% para operar a través del Banco Nación en $1310 para la compra y $1350 para la venta.

Los dólares financieros, por su parte, también describieron el mismo movimiento, primero a la baja y luego cambiando de signo en el cierre de la semana y del mes. El dólar MEP opera $1346,77, mientras que el Contado con Liqui sube 0,20%, quedando en $1350,57.

Esto se da en una jornada caracterizada por el malestar en el sistema financiero, luego de la sorpresiva medida tomada por el Banco Central a través de la Comunicación A 8311, publicada este viernes, que dispone restricciones para movilizar dólares, algo que los bancos suelen hacer el último día hábil del mes para sumar dólares a su cuenta para hacer frente a los compromisos en futuros del dólar, pero que fija precios este día.

En cuanto al dólar blue, es el único que se mantiene estable y sin cambios, vendiéndose en la mayoría de las cuevas de la City porteña en $1330 para la compra y $1350 para la venta.

En el mercado accionario, el índice S&P Merval de la bolsa porteña marca una caída de -0,56%, empujado por las bajas en las acciones de