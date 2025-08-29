El BCRA limitó los movimientos bancarios en dólares en medio de vencimientos de futuros.

El BCRA sorprendió con una nueva norma que limita operaciones de bancos en dólares en pleno día de vencimientos de futuros.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este 29 de agosto nuevas restricciones al mercado cambiario en un contexto de gran tensión financiera. La Comunicación A 8311, publicada en la última jornada hábil del mes, sorprendió a los bancos y endureció las reglas de juego para contener la volatilidad del dólar.

El anuncio coincidió con el denominado día del fixing, cuando vencen los contratos de dólar futuro de agosto. La medida, orientada a calmar el frente cambiario, generó malestar en el sistema financiero, que se encontró con limitaciones inesperadas en una rueda clave para el mercado.

Entre las disposiciones más relevantes se estableció que, desde el 1° de diciembre de 2025, la Posición Global Neta Negativa de Moneda Extranjera (Pgnme) será de cumplimiento diario. Además, cuando la posición de contado diaria sea negativa, no podrá superar el 30% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) del mes anterior.

La medida más inmediata prohíbe a los bancos incrementar la posición de contado en dólares el último día hábil de cada mes respecto del saldo del día previo. Este cambio busca limitar maniobras especulativas en jornadas sensibles, aunque generó fuerte resistencia en las entidades financieras.