Tras la última medida del Banco Central, el dólar cerró agosto a la baja
El dólar oficial cerró el mes con una baja considerable. Lo mismo ocurrió con el dólar blue en el último día hábil de agosto.
Luego de que el Banco Central limitara los movimientos de los bancos en un día clave para el Gobierno por los vencimientos de futuros, el dólar volvió a bajar en su cotización. La medida del BCRA servirá, aseguran, para contener al dólar.
En concreto, dólar oficial cerró hoy en $1.320 para la compra dólar oficial cerró hoy en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $15 respecto del cierre de ayer.
De este modo, el dólar oficial cerró el último día hábil de agosto con un valor 1,1% más bajo que en el inicio del mes. Se mantuvo estable y apenas retrocedió luego de la aceleración registrada en julio, cuando subió 14% en el balance del mes.
En lo que va del año, lleva acumulado un incremento cercano a 30% que ocurrió en gran medida a partir de mediados de abril, cuando se dispuso la liberación del cepo cambiario. Otra gran suba se dio a fines de julio.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.341,023 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.360.
A cuánto cerró el dólar blue
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una baja de 0,38% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicaba en $1.343 con una suba de 0,5%. En agosto, cayó 2,2%.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,5% hasta $1.351,07, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un avance de 0,6% hasta los $1.356,06.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.961 millones