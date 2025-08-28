Tras una contundente medida del Gobierno, el dólar bajó $15 este jueves

Luego de que el Gobierno, a través del Tesoro, lograra renovar todos los vencimientos de deuda en pesos al 75% anual, el dólar dio una fuerte señal en medio del desconcierto electoral en el inicio de la campaña pensando en octubre. Tanto el oficial como el dólar blue registraron un marcado descenso este jueves.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.305 para la compra y $1.345 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $15 respecto del cierre de ayer. Se trata de una caída importante teniendo en cuenta de que durante la última semana cotizó al alza casi en todas las jornadas.

Luego de que el Tesoro adjudicara $7,667 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8,306 billones, el dólar llegó a tocar los $1.365 en el Nación, casi el mismo valor que tenía al cierre del mes pasado.

Ayer, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que la licitación en donde se adjudicaron casi $7,7 billones sobre un total de $8,3 billones “significó un rollover de 114,66% sobre los vencimientos del día de la fecha”, considerada como exitosa desde el Palacio de Hacienda.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.345 y $1.345 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.394.

dólar dólar blue dólares El dólar cotizó a la baja este jueves. Shutterstock

La cotización del dólar blue

El dólar blue cotizó esta tarde en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.336 con una baja de 1%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 1,2% hasta $1.342,28, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,6% hasta los $1.346,72.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$41.253 millones.