Euforia: las acciones argentinas saltan hasta 8% en Wall Street y el dólar baja un escalón
El buen resultado de la licitación de la deuda en pesos de ayer a la tarde, quizás hasta menor de lo esperado, generó gran optimismo en los mercados que se volcaron fuerte a los activos argentinos.
Las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York marcan subas generalizadas, con algunos papeles subiendo más de 5% y picos de hasta 8%, contagiando también a la bolsa porteña. También suben los bonos soberanos y el dólar muestra una ligera baja, reflejando cierto alivio de los operadores tras la licitación de este miércoles.
Los ADR (certificados de depósito americanos) de empresas argentinas que operan en Wall Street avanzan fuerte con algunos títulos subiendo más del 7%, como es el caso de los ADR de Central Puerto que trepa 8,16%, mientras que Edenor sube 7,01%. Más atrás se anotan alzas relevantes en Telecom Argentina (5,79%), Pampa Energía (5,46%), Banco Macro (5,39%), Transportadora Gas del Sur (5,02%) y BBVA (4,87%).
Noticia en desarrollo