Euforia: las acciones argentinas saltan hasta 8% en Wall Street y el dólar baja un escalón

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York marcan subas generalizadas, con algunos papeles subiendo más de 5% y picos de hasta 8%, contagiando también a la bolsa porteña. También suben los bonos soberanos y el dólar muestra una ligera baja, reflejando cierto alivio de los operadores tras la licitación de este miércoles.