Acciones argentinas se desploman 7% en Wall Street: caen la Bolsa y los bonos

Con los mercados expectantes por la licitación de $13,5 billones de pesos este martes y el escándalo de los audios, los activos financieros acusan el golpe y se derrumban este lunes. Las acciones argentinas en Wall Street retroceden hasta 7%, mientras que la Bolsa porteña baja 3%, en línea con la caída de los bonos soberanos en dólares.