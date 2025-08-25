Acciones argentinas se desploman 7% en Wall Street: caen la Bolsa y los bonos
La incertidumbre por la licitación en pesos pega fuerte en el ánimo de los inversores que huyen de las acciones y los bonos argentinos.
Con los mercados expectantes por la licitación de $13,5 billones de pesos este martes y el escándalo de los audios, los activos financieros acusan el golpe y se derrumban este lunes. Las acciones argentinas en Wall Street retroceden hasta 7%, mientras que la Bolsa porteña baja 3%, en línea con la caída de los bonos soberanos en dólares.
En la Bolsa de Valores de Nueva York se destaca el desplome de los ADR (American Depositary Receipt) argentinos, liderados por Banco Supervielle (-7,27%), Edenor (6,58%), Banco Macro (-6,32%), BBVA (-5,65%) y Central Puerto (-5,54%).
Noticia en desarrollo