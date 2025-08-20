Presenta:

Dólar en alza y rebote de las acciones tras una semana para el olvido

Con el dólar estable, los papeles en el mercado accionario local y en Wall Street muestran un comportamiento positivo, aunque retroceden los bonos soberanos.

Carlos Boyadjian

Las acciones de empresas argentinas siguen se recuperan después de cinco ruedas con fuertes bajas, en lo que puede verse como un cambio del humor en los mercados.

Foto: EFE

Tras casi una semana de desplome de los activos argentinos, las acciones retoman la senda de crecimiento y avanzan, en una rueda en la que el dólar oficial sube 0,4% mientras que el blue se mantiene sin cambios y los dólares financieros tienen resultados mixtos, con el MEP subiendo 0,4% y el CCL retrocediendo -0,20%.

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña sube en torno al 1,5%, impulsado por las acciones de los bancos y empresas del sector energético, y siguiendo la ola positiva de los ADR (American Depositary Receipt) en Wall Street, con papeles que avanzan más de 3%.

Los bonos soberanos, por su parte, operan con bajas cercanas al -1%, lideradas por el Global 2046 que cae -0,8% y el Bonar 2038 -0,6%, lo mismo que el Bonar 41, mientras que el Global 35 cae -0,5% y el que vence en 2030 cae -0,2%, la misma caída del Bonar 2035. Se registra una baja marginal en el Bonar 29 (-0,1%) y el único que sube el Bonar con vencimiento en 2030, una referencia para hacerse de dólar MEP.

Acciones en alza

En cuanto a las acciones, el índice S&P Merval avanza sube 1,45%, liderado por los papeles del Transportadora Gas del Sur que avanzan 23,7%, seguido por las acciones de IRSA, que sube 2,6%, Telecom Argentina (2,5%), Pampa Energía (1,9%), lo mismo que Banco Macro, y Central Puerto 1,7%.

Entre las acciones en rojo se destacan Edenor (-3,2%), Ternium (-0,7%), Banco de Valores (-0,4%) y Comercial del Plata (-0,2%).

ADR en verde

En cuanto a los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, hay mayoría de números en verde, pero algunas caídas notorias, como el caso de Bioceres Crop Solutions, que se desploma -8,81% o en menor medida Edenor (-2,68%) y Ternium (-1,05%),

Entre las que ganan terreno lideran Banco Macro (2,90%), Transportadora Gas del Sur (2,62%), Pampa Energía (2,30%), BBVA (2,14%), Telecom Argentina (1,94%) e IRSA (1,75%).

En el mercado cambiario, por su parte, se ven subas y bajas, con el dólar oficial (Banco Nación) subiendo 0,38%, hasta ubicarse en $1275 para la compra y $1315 para la venta, mientras que el dólar mayorista cotiza si cambios a $1283,50 y $1292,50 para ambas puntas.

El dólar blue, en tanto, opera sin variaciones respecto del cierre de este martes, hasta $1283,50 para la compra y $1292,50 para la venta, mientras que, en los financieros el MEP cotiza a $1301,66 (0,40% de suba) y el Contado con Liquidación retrocede -0,20% hasta $1301,66.

