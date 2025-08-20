Dólar en alza y rebote de las acciones tras una semana para el olvido

Tras casi una semana de desplome de los activos argentinos, las acciones retoman la senda de crecimiento y avanzan, en una rueda en la que el dólar oficial sube 0,4% mientras que el blue se mantiene sin cambios y los dólares financieros tienen resultados mixtos, con el MEP subiendo 0,4% y el CCL retrocediendo -0,20%.

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña sube en torno al 1,5%, impulsado por las acciones de los bancos y empresas del sector energético, y siguiendo la ola positiva de los ADR (American Depositary Receipt) en Wall Street , con papeles que avanzan más de 3%.

Los bonos soberanos, por su parte, operan con bajas cercanas al -1%, lideradas por el Global 2046 que cae -0,8% y el Bonar 2038 -0,6%, lo mismo que el Bonar 41, mientras que el Global 35 cae -0,5% y el que vence en 2030 cae -0,2%, la misma caída del Bonar 2035. Se registra una baja marginal en el Bonar 29 (-0,1%) y el único que sube el Bonar con vencimiento en 2030, una referencia para hacerse de dólar MEP.

En cuanto a las acciones, el índice S&P Merval avanza sube 1,45%, liderado por los papeles del Transportadora Gas del Sur que avanzan 23,7%, seguido por las acciones de IRSA, que sube 2,6%, Telecom Argentina (2,5%), Pampa Energía (1,9%), lo mismo que Banco Macro, y Central Puerto 1,7%.

Entre las acciones en rojo se destacan Edenor (-3,2%), Ternium (-0,7%), Banco de Valores (-0,4%) y Comercial del Plata (-0,2%).

ADR en verde

En cuanto a los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, hay mayoría de números en verde, pero algunas caídas notorias, como el caso de Bioceres Crop Solutions, que se desploma -8,81% o en menor medida Edenor (-2,68%) y Ternium (-1,05%),

Entre las que ganan terreno lideran Banco Macro (2,90%), Transportadora Gas del Sur (2,62%), Pampa Energía (2,30%), BBVA (2,14%), Telecom Argentina (1,94%) e IRSA (1,75%).

En el mercado cambiario, por su parte, se ven subas y bajas, con el dólar oficial (Banco Nación) subiendo 0,38%, hasta ubicarse en $1275 para la compra y $1315 para la venta, mientras que el dólar mayorista cotiza si cambios a $1283,50 y $1292,50 para ambas puntas.

El dólar blue, en tanto, opera sin variaciones respecto del cierre de este martes, hasta $1283,50 para la compra y $1292,50 para la venta, mientras que, en los financieros el MEP cotiza a $1301,66 (0,40% de suba) y el Contado con Liquidación retrocede -0,20% hasta $1301,66.