Se derrumban hasta 6% las acciones argentinas en Wall Street, pero el dólar baja un escalón

La fuerte suba de las tasas de interés en pesos, que convalidó el Gobierno este lunes, impacta en el valor de las acciones de las empresas locales.

Día de furia para los ADR argentinos en Wall Street, que se replica en una baja importante de los activos en la plaza porteña.

Las acciones argentinas caen hasta 6% en la Bolsa de Valores de Nueva York, presionadas por la fuerte suba de las tasas de interés en las últimas dos licitaciones de la deuda local en pesos, lo que alteró los ánimos en el mercado. El índice S&P Merval también se derrumba más de 4,2%, y la buena noticia es el dólar, que presenta una jornada calma.

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street muestran importantes caídas en los papeles de bancos y compañías del sector energético, liderados por los papeles de Edenor que caen -6,93%, mientras que BBVA baja -6,59%, Telecom Argentina (-6,13%), Central Puerto (-5,77%), lo mismo que Banco Supervielle, Banco Macro cae -5,59% y Pampa Energía (-5,01%).

En cuanto a la plaza doméstica, el índice S&P Merval retrocede -4,26%, por cuarta jornada consecutiva, en medio de la disparada de las tasas de interés que convalidó el Ministerio de Economía para deuda en pesos, que tuvo un primer round el miércoles pasado con tasas del 69% anual, y un segundo este lunes colocando $3,8 billones a 67,18%, mientras que los encajes de los bancos (dinero que deben tener inmovilizado) ya trepan al 50%, el nivel más alto desde 1993.