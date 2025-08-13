Caen las acciones argentinas en Wall Street, con la mira en la licitación de hoy en pesos
Bajo la mirada de los operadores financieros en un día clave, las acciones caen en la bolsa local y en Nueva York, suben los bonos y se recalienta el dólar.
En una jornada que concentra las expectativas del mercado por partida doble- por el dato de inflación de julio y la licitación en moneda local que busca captar en el mercado unos 15 billones de pesos-, los mercados se muestran inquietos, con bajas superiores al 3% en las acciones argentinas en Wall Street, y volatilidad en la cotización del dólar.
Los ADR (American Depositary Receipt) de empresas argentinas exhiben resultados mixtos, con Loma Negra cayendo -3,16%, seguido por Bioceres Crop Solutions (-1,98%) y Banco Macro (-1,88%); mientras que YPF retrocede -1,12%, en medio de la espera por la decisión del Tribunal de Apelaciones de Nueva York por la causa YPF y la entrega del 51% de acciones de la compañía en manos del Estado.
Con números en verde, se destacan los ADR de Globant (3,70%), Edenor (1,76%), Telecom Argentina (1,35%), Corporación América (1,16%) y Transportadora Gas del Sur (0,93%).
Noticia en desarrollo