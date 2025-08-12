El dólar blue alcanzó al oficial, tras dos semanas corriendo de atrás

Una jornada de relativa calma tuvo como protagonista al dólar y la confluencia entre el oficial y el paralelo, mientras subieron las acciones y los bonos.

La curva entre la cotización del dólar blue y el ofical se fue achicando en los últimos días y este martes confluyeron las cotizaciones en 1330 pesos para la venta.

Finalmente, el mercado cambiario empezó a mostrar signos de normalidad, tras dos semanas en las que el dólar blue cotizó desde fines de julio menos que el dólar oficial. Este martes la cotización oficial llegó a $1290 para la compra y $1330 para la venta, y el dólar informal se vendió a $1310 y $1330 para ambas puntas.

Lo llamativo es que, por definición, el blue es un mercado ilegal, lo encendían las alertas sobre el precio, que estaba más bajo que el dólar oficial Banco Nación y por tanto legal, durante nada menos que diez ruedas. En el promedio de las otras entidades del sistema financiero, el dólar cotizó a $1289,72 para la compra y $1330,76 para la venta, una baja de -0,63%.

Dólares financieros En cuanto a los dólares financieros, el MEP bajó -0,10% hasta $1323,46, mientras que el Contado con Liquidación se contrajo -0,40% y cerró en $1323,32.

Por su parte, el índice Merval de la bolsa porteña registró una suba marginal de 0,33%, liderado por las acciones de Edenor (4,0%), IRSA (2,8%), Transener (2,2%), Telecom (2,0%), Aluar (1,3%) y Grupo Financiero Galicia (1,3%).

En un contexto que en el que la mayoría de las acciones están en verde, se destacan algunas caídas importantes, como es el caso de Comercial del Plata (-3,4%), Banco de Valores (-2,8%), Central Puerto (-1,5%) y Ternium (-1,2%),