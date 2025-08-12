A la espera de lo que pase con YPF, así cotiza el dólar oficial y el blue

El dólar oficial se mantiene equilibrado, ya que desde hace algunos días cotiza a $1.335 para la venta y a $1.315 para la compra. Por su parte, el dólar blue subió diez pesos el lunes y cotiza a $1.335 para la venta y $1.315 para la compra. Esto se da en medio de la decisión de la Corte de Nueva York sobre qué pasará con el 51% de las acciones de YPF.

El dólar MEP, por su parte, tiene un valor de $1.351. Es importante recordar que esta cotización parte de comprar un bono dolarizado en pesos, como por ejemplo el título público GD30 en liquidación contado inmediato. Posteriormente, tras mantener el activo en cartera durante un día según las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo al llamado parking, se puede vender mediante la especie en dólares GD30D.