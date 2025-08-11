El Tribunal Oral Federal N°4 también dispuso rematar esos inmuebles que estaban a nombre de Lázaro Báez y su hijo, Martín.

En el marco de la causa de "la ruta del dinero K", la Justicia le decomisó a Lázaro Báez 4 millones de dólares y más de 50 propiedades. En cuanto al dinero, US$3 millones pertenecían a una cuenta que tenía en Bahamas, mientras que el otro millón estaba en un banco de Suiza.

Además la Justicia ordenó que se lleve acabo el remate de 56 propiedades que tenían tanto Báez como su hijo, Martín, quien se encuentra condenado en la misma causa. Entre las propiedades hay departamentos, lotes, casas y cocheras, distribuidas en distintos partes del mundo.

Esta decisión tiene lugar al mismo tiempo que el embargo, que ya fue ordenado por el tribunal que lo condenó, por una suma de 320 millones de pesos, una sanción económica que representa seis veces el dinero que habría recaudado mediante el lavado.

Cuánto dinero fue repatriado en el marco de la causa "la ruta del dinero K" Según el fallo, el juez Néstor Guillermo Costabel repatrió un total de 2.981.646 de dólares del Banco CBH de Bahamas, a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited; y 1.009.391 de dólares que se encontraban en el mismo banco, pero con otro número de cuenta.