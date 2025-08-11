Cambio clave en los exámenes de residencias médicas: qué pasará en las provincias desde 2026

El ministro de Salud, Mario Lugones, definió que cada provincia tome su propio examen de residencias médicas, con criterios y evaluaciones definidos localmente.

El ministro de Salud de Nación, Mario Lugones, anunció un cambio significativo en los exámenes de ingreso a residencias médicas. A partir de 2026, cada provincia deberá hacerse cargo de tomar su propio examen a los aspirantes.

La modificación surgió en un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud, luego de la polémica por la supuesta copia en los exámenes de residencias. Más de cien médicos quedaron en la mira tras la sospecha de que la nota que obtuvieron en el exámen no coincidía con su historia académica.

El Ministerio de Salud anunció un cambio en la toma de éxamenes de residencias En ese marco, desde la cuenta oficial de X de la cartera sanitaria informaron que Lugones junto a los ministros “acordaron que a partir de 2026 cada provincia tomará y financiará sus exámenes de ingreso a las Residencias, definiendo así las especialidades según sus propias necesidades”.

Qué dijo el ministro de Salud, Mario Lugones "Según la Constitución Nacional, las provincias son responsables de la política sanitaria en sus territorios y también lo deben ser la formación profesional de sus equipos de salud”, manifestó Lugones en sus redes sociales. Y argumentó que “cada jurisdicción tiene una realidad propia con enfermedades prevalentes y necesidades específicas”.

El Ministerio de Salud anunció un cambio en la toma de éxamenes de residencias “Por ejemplo, mientras que el dengue tiene alta incidencia en las provincias del NOA y NEA, la fiebre hemorrágica argentina (FHA) es considerada endémica en la región pampeana y el hantavirus presenta mayor letalidad en el sur”, agregó el ministro.