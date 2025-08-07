Residencias médicas: 117 aspirantes ya rinden el examen único

El Ministerio de Salud convocó a una nueva evaluación para aspirantes a las residencias médicas luego de detectar irregularidades en el examen original.

El pasado 1 de julio se llevó a cabo el Examen Único de ingreso a las residencias médicas de todo el país.

Este jueves, 117 aspirantes a las residencias médicas vuelven a rendir el examen de ingreso, luego de que el Ministerio de Salud de la Nación detectara irregularidades en la prueba tomada el 1 de julio en el Parque Roca.

Por la polémica, la cartera de Salud convocó a 141 postulantes a rendir un nuevo examen este jueves 7 de agosto en el Palacio Libertad, bajo estrictas medidas de seguridad. De ese total, se presentaron 117 médicos, según confirmó el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches.

La decisión fue formalizada a través de la Disposición 61/2025 y la Resolución 2274/25. Estas normativas establecieron una instancia extraordinaria exclusivamente para quienes alcanzaron más de 86 puntos en la evaluación anterior, pero cuyos antecedentes académicos no justificaban ese desempeño. El objetivo fue garantizar la transparencia del proceso y confirmar la coherencia entre los resultados obtenidos y los antecedentes formativos de los postulantes.

Según informaron las autoridades sanitarias, del total de 141 convocados, 133 médicos cursaron sus estudios en universidades extranjeras y 8 se formaron en instituciones argentinas. La revisión previa abarcó 268 casos considerados sospechosos. De ellos, más del 50% fue convocado a esta nueva evaluación escrita.

Cómo es el nuevo examen El nuevo examen se desarrolló con una batería de preguntas completamente diferente a la del 1 de julio. “La bibliografía contempla un 100% de preguntas nuevas respecto de las anteriores”, aseguró Vilches. Añadió que si la nueva nota obtenida por un postulante no es compatible con la anterior, se le negará la posibilidad de adjudicar una residencia. “Se trata de un examen con 117 postulantes, lo que dificulta cualquier intento de copia”, agregó.