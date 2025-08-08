Presenta:

Residencias médicas: el duro anuncio del Gobierno sobre los aspirantes y el examen de revalidación

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Ministerio de Salud publicará esta tarde los resultados de los exámenes de residencias que rindieron los médicos sospechados y dio una dura noticia.

El Gobierno anunció que ninguno de los médicos que volvió a rendir el examen de residencias logró revalidar su nota.

El Gobierno anunció este viernes que ninguno de los médicos que debieron rendir los exámenes de revalidación para ingresar a las residencias logró repetir la nota que habían obtenido en la primera evaluación donde hubo sospechas de fraude. Los resultados serán publicados a las 14 por el Ministerio de Salud.

Así lo confirmó en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, que aseguró que "ninguno de los 117 residentes que volvió a rendir el examen pudo revalidar su nota". "109 de esos 117 son extranjeros. En la mayoría de los casos, la diferencia entre la nota original y la que volvieron a tener es absolutamente escandalosa", advirtió el funcionario.

