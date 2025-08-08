El Senado dio un paso clave para modernizar salud y educación con apoyo internacional

El plan destinaría 85 millones de dólares al sistema sanitario y 75 millones al ámbito educativo. La iniciativa cuenta con respaldo técnico y financiero de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que también brindarán asistencia en el diseño y seguimiento de las políticas públicas.

Durante la reunión de comisiones participaron los ministros Víctor Fayad (Hacienda), Rodolfo Montero (Salud) y Tadeo García Zalazar (Educación), quienes brindaron detalles técnicos y respondieron preguntas de los senadores. “Este financiamiento representa una oportunidad para recuperar la cartera de créditos multilaterales y avanzar en proyectos estratégicos que ya están en marcha”, afirmó Fayad.

Montero, por su parte, destacó que el crédito para salud permitirá continuar el proceso de digitalización iniciado hace casi una década: “No se trata solo de informatizar expedientes, sino de transformar procesos completos de atención. Es un cambio estructural que exige nuevas formas de trabajo”, explicó.

Avanza en el Senado el plan de modernización para salud y educación con financiamiento internacional

Entre los componentes clave del plan sanitario se incluyen la implementación de una historia clínica electrónica única, renovación de redes internas, plataformas de telesalud, refuerzo en ciberseguridad y sistemas de gestión con tableros en tiempo real. También se prevé la capacitación continua del personal.

En educación, el proyecto busca extender las experiencias digitales ya aplicadas en un porcentaje de escuelas públicas. Según García Zalazar, se instalarán aulas móviles digitales, se entregarán netbooks y proyectores, y se reforzará la conectividad en zonas rurales con antenas Starlink. Además, se potenciarán plataformas como Cumbre, Matific, Mendoza Aumentada y Eduteng, con contenidos personalizados y herramientas de inteligencia artificial.

El plan prevé que cerca del 70% de la inversión educativa se destine a tecnología, conectividad y capacitación docente. También se incorporarán simuladores y talleres para escuelas técnicas, junto con mejoras en los sistemas de gestión escolar.

Más allá del detalle técnico, el objetivo central del proyecto es mejorar la calidad de vida de los mendocinos mediante un acceso equitativo a servicios públicos eficientes. Se trata de una inversión que, según sus impulsores, permitirá acortar brechas sociales, modernizar el Estado y garantizar derechos fundamentales a través de la innovación.

Si bien el tratamiento final del proyecto requerirá mayoría especial por tratarse de endeudamiento externo, el despacho favorable en comisiones marca un avance concreto. De aprobarse, el impacto de estas políticas podrá sentirse desde un centro de salud en Lavalle hasta una escuela rural en el sur provincial.