La dura respuesta de Ian Moche a Javier Milei tras su defensa judicial

El activista de 12 años, Ian Moche , salió a responder públicamente a la presentación que realizó Javier Milei ante la Justicia para defenderse por el tuit en el que atacó al niño con autismo y por el cual fue demandado.

En diálogo con Radio 10, Moche remarcó que, tal como dijo en otras ocasiones, le “encantaría poder reunirme con él y solucionarlo”. Sin embargo, sostuvo que no ha “notado atención de su parte”, y recordó: “Porque fue feo para toda la familia, tuvimos situaciones bastantes feas, estuvimos en un momento donde no queríamos hablar y decidimos cuidarnos un poco”.

Pese al conflicto, el niño sostuvo: “La verdad es que quiero enfocarme en cosas más positivas. Tampoco es no hacer la denuncia o hacer como que no pasó nada. Hay que declarar las injusticias y también prepararse para la vuelta, pero nuestro activismo no es eso.

"Tengo un montón de posibilidades y de cosas positivas, tengo a mi familia y a mis amigos; me está yendo bien en las materias del colegios, sigo estudiando por mis intereses y sigo estando contento y orgulloso de mi y de mi familia", insistió Moche, luego de conocer la defensa del propio presidente.

En ese marco, le envió un claro mensaje a Milei: "Entiendo que sea libertad de expresión, pero también vivimos en democracia, que significa que vos podés decir todo pero tenés que respetar las leyes y una de esas leyes dice vos no podés hacer sentir mal a un niño, que tenés que usar bien la tecnología y que el Estado debe respetar el interés del niño", sentenció.

La respuesta de Ian Moche a las críticas que recibió al hablar de su autismo. Foto: Captura de video

La defensa de Javier Milei sobre su tuit contra Ian Moche

Este lunes, Milei presentó un escrito en la causa iniciada por la familia del niño con autismo, que solicitó a la Justicia que se le ordenara eliminar un tuit en el que lo tildaba de ultrakirchnerista, en busca de desprestigiar su activismo.

En su descargo, Milei rechazó la petición y negó haber atacado a Moche, manifestando que su mensaje es parte de la “libertad de expresión”. Según el libertario, al tratarse de “un activista”, Moche debía aceptar las críticas propias del debate público.

"El reposteo fue realizado desde mi cuenta personal (@JMilei) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido", sostuvo en la presentación.

Sin retroceder, Milei agregó: "Esta cultura de la cancelación es un fenómeno global que atenta contra la libre expresión y la libertad de los individuos sean ciudadanos; funcionarios o como en mi caso particular presidentes".