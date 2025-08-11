Subió el dólar blue y se emparejó con el oficial: las cotizaciones del lunes

La moneda extranjera se mantuvo estable en el arranque de una nueva semana. Cuál fue el tipo de dólar que bajó.

Este lunes comenzó una nueva semana y el Gobierno monitorea de cerca el seguimiento del dólar tras cotizar por más de seis días a la baja. Estos días que serán clave para el Ejecutivo ya que el miércoles por la tarde el Indec dará a conocer la inflación de julio.

El dólar oficial este lunes tuvo movimientos mínimos, ya que en la primera rueda de la mañana subió a los $1.340. Luego, cerca del cierre, volvió a bajar y se mantuvo en los $1.335 para la venta. Para la compra cerró en $1.295 según la cotización del Banco Nación.

Esto marca la estabilidad con la que se mantuvo este lunes respecto del cierre del viernes. Los bancos ubicaron al tipo de cambio minorista en $1.339 pasado el mediodía en las pizarras de venta según el Banco Central. La mayor cotización se alcanzó en algunas entidades bancarias a $1.350.

Dolar grafico.jpg El dólar se emparejó con el blue. El comportamiento del dólar blue y los financieros Por su parte, el dólar blue cerró a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta. Si bien subió $5 respecto del cierre del viernes, logró ahora equipararse con el dólar oficial. El incremento fue del 0,77% en esta jornada.

El dólar mayorista se ubicó en los $1.321 con una baja del 0,4%.