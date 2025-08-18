Presenta:

Las acciones argentinas saltan casi 4% en Wall Street y se recuperan tras el derrumbe del viernes

Con el dólar blue trepando más del 1%, las acciones argentinas registran subas, tanto el índice Merval de la Bolsa porteña como en la Bolsa de Nueva York.

Carlos Boyadjian

Los ADR de empresas argentinas arrancaron la semana en positiva, recortando en parte las pérdidas de la semana anterior.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street arrancaron la semana con números en verde, con saltos que superan el 4%, luego de la fuerte caída de las cotizaciones la semana pasada; mientras que el dólar recupera terreno, lo mismo que el blue, que salta 1,15%.

La nota destacada del día es la amplia mejora de los ADR (American Depositary Receipt), liderados por los papeles de Banco Supervielle (4,7%), que había sido el más castigado el viernes pasado, con caída de hasta el 12%, mientras que Edenor avanza 4,58% y Telecom Argentina 4,31%.

