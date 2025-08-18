Las acciones argentinas saltan casi 4% en Wall Street y se recuperan tras el derrumbe del viernes

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street arrancaron la semana con números en verde, con saltos que superan el 4%, luego de la fuerte caída de las cotizaciones la semana pasada; mientras que el dólar recupera terreno, lo mismo que el blue, que salta 1,15%.

La nota destacada del día es la amplia mejora de los ADR (American Depositary Receipt), liderados por los papeles de Banco Supervielle (4,7%), que había sido el más castigado el viernes pasado, con caída de hasta el 12%, mientras que Edenor avanza 4,58% y Telecom Argentina 4,31%.