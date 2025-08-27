El Gobierno logró renovar el 100% de los vencimientos de la deuda en pesos
A diferencia de la semana pasada el Gobierno renovó esta vez el total de los vencimientos. El Tesoro consiguió ofertas por un 114,6% de lo que buscaba.
La jornada financiera cerró este miércoles con una buena noticia, luego de que el Ministerio de Economía lograra renovar el 100% de los vencimientos, e incluso obtuvo una oferta del mercado para rollear hasta 114,66% de lo que pretendía. El resultado llegó luego de intensas reuniones con los bancos el día anterior.
La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de hoy adjudicó $7.667 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8.306 billones. Esto significa un rollover de 114,66% sobre los vencimientos del día de la fecha.
El resultado de la licitación fue el siguiente:
LECAP a:
30/09/25 (S30S5) $1,599 billones a 4,81% TEM / 75,66% TIREA