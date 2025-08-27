Presenta:

El Gobierno logró renovar el 100% de los vencimientos de la deuda en pesos

A diferencia de la semana pasada el Gobierno renovó esta vez el total de los vencimientos. El Tesoro consiguió ofertas por un 114,6% de lo que buscaba.

El Ministerio de Economía se juega una parada difícil en la licitación de esta tarde, mientras los mercados evaluaron durante toda la jornada a qué tasa se iba a financiar el Tesoro.

La jornada financiera cerró este miércoles con una buena noticia, luego de que el Ministerio de Economía lograra renovar el 100% de los vencimientos, e incluso obtuvo una oferta del mercado para rollear hasta 114,66% de lo que pretendía. El resultado llegó luego de intensas reuniones con los bancos el día anterior.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de hoy adjudicó $7.667 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8.306 billones. Esto significa un rollover de 114,66% sobre los vencimientos del día de la fecha.

El resultado de la licitación fue el siguiente:

LECAP a:

30/09/25 (S30S5) $1,599 billones a 4,81% TEM / 75,66% TIREA

16/01/26 (S16E6) $0,904 billones a 3,53% TEM / 51,58% TIREA

27/02/26 (S27F6) $0,546 billones a 3,95% TEM / 59,18% TIREA

TAMAR a:

16/01/26 (M16E6) $3,338 billones a +1,64% TNA

27/02/26 (M27F6) $1,280 billones a +1,50% TNA

Títulos Dólar Linked a:

30/09/25 (D30S5) - DESIERTA

16/01/26 (D16E6) - DESIERTA

