Informe de Moody's sobre Mendoza: fortalezas fiscales y alerta por la deuda en dólares

La calificadora de riesgo Moody’s ratificó la calificación crediticia de Mendoza en "A-.ar con perspectiva estable", un indicador que refleja que el perfil financiero de la provincia se mantiene sólido desde hace varios meses y que no se esperan cambios significativos en sus fundamentos crediticios en el corto y mediano plazo.

El informe, publicado el mes pasado, señala que la estabilidad de la nota está vinculada principalmente a la disciplina fiscal sostenida en los últimos años, así como a la evolución positiva de los resultados financieros provinciales.

No obstante, también marcó debilidades tanto en términos macroeconómicos, con una nación aún debilitada en términos macroeconómicos, como también una exposición "considerable" a deuda en moneda extranjera.

Este dato se contrasta con el stock de la deuda de Mendoza, donde el Gobierno especificó que la composición de la deuda en dólares es del 69% de todos los créditos que debe cancelar la provincia.

Disciplina fiscal y economía diversificada

Uno de los aspectos centrales destacados por la calificadora es que Mendoza mantiene márgenes operativos "sólidos" y resultados fiscales "consistentes", lo que fortalece su perfil de créditos frente a otros gobiernos subnacionales del país.

Además, el informe subraya que la provincia cuenta con una economía relativamente diversificada, lo que le permite sostener un nivel relevante de ingresos propios en comparación con otras jurisdicciones argentinas.

"La provincia posee una considerable proporción de ingresos propios en comparación con otras jurisdicciones, principalmente debido a las características generales de su economía diversificada", señala el informe en su resumen.

Según los datos del reporte, los ingresos propios representan cerca del 45% de los ingresos operativos, un indicador considerado positivo porque refleja una menor dependencia de transferencias nacionales, que lógicamente llegan al 55%.

La consultora también remarca que los resultados fiscales de Mendoza han sido superavitarios en los últimos años. Por ejemplo, el superávit financiero alcanzó el 4% de los ingresos en 2024, mientras que el superávit primario llegó al 5,7%. En tanto, al tercer trimestre del 2025, el superávit financiero fue del 1,8% y el primario del 3,8%.

Los riesgos que observa Moody’s

Sin embargo, el informe también identifica algunos factores de riesgo que condicionan la calificación provincial.

El principal es la alta proporción de deuda en moneda extranjera, que aún representa más del 72,6% del total de los compromisos financieros de la provincia. No obstante, el stock de la deuda del ministerio de Hacienda indica que este número es del 69%.

Otro aspecto señalado es que, en los próximos años, la provincia deberá acceder a diferentes fuentes de financiamiento para afrontar vencimientos de capital y al mismo tiempo sostener niveles adecuados de inversión en obra pública (aunque no hace referencia a los U$S 1.023 millones de los fondos del Resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial, que asoma como el "motor" de desarrollo provincial para los próximos años).

Como también se señaló, otro condicionante que afecta a todas las provincias del país es el entorno macroeconómico de Argentina, que Moody’s describe como un "ambiente operativo débil".

Qué podría mejorar o empeorar la calificación

El informe también detalla cuáles son los factores que podrían modificar la nota de Mendoza en el futuro.

Entre los elementos que podrían impulsar una mejora de la calificación, Moody’s menciona un "incremento sostenido en la proporción de ingresos propios" y una reducción significativa de la deuda en moneda extranjera.

Por el contrario, la calificación podría deteriorarse si se registrara un empeoramiento de los resultados fiscales o si aumentaran las presiones de liquidez para afrontar vencimientos de deuda de corto plazo.

El informe completo de Moody's