Alfredo Cornejo eligió al reemplazante del funcionario que renunció por manejar alcoholizado

El gobernador Alfredo Cornejo postulará al dirigente radical de General Alvear, Leonardo Viñolo, como nuevo consejero del Río Atuel, en el Departamento General de Irrigación. El elegido reemplazará en el cargo a Gustavo Villegas , quien presentó su renuncia luego de dar positivo en un test de alcoholemia durante un control de tránsito.

Este martes por la mañana, el mandatario provincial informó a través de sus redes sociales que enviará a la Legislatura el pliego de Leonardo Viñolo para que se convierta en consejero del Río Atuel.

“La propuesta será analizada por el Senado en el marco del procedimiento institucional previsto para este tipo de designaciones”, indicó Cornejo. Esto implica que el candidato deberá superar una instancia de audiencia pública y luego ser votado en una sesión secreta de la Cámara Alta, donde deberá obtener la mayoría de los votos de los senadores.

Viñolo es el reemplazante elegido por el gobernador para ocupar el cargo que dejó vacante Gustavo Villegas, ex consejero del Río Atuel que renunció el mes pasado luego de dar positivo en un control de alcoholemia mientras manejaba.

Viñolo es oriundo de General Alvear y viene desempeñando desde inicios del 2024 como consejero de la Zona Sur de la Dirección Provincial de Vialidad. Previamente fue senador provincial por la UCR.

El gobernador Cornejo destacó respecto a su candidato que “es técnico en Producción Agropecuaria y cuenta con experiencia legislativa y en gestión hídrico-vial, con fuerte conocimiento del sur provincial y del sistema de riego”.

En este sentido, consideró que “su perfil técnico y territorial le permitirá desempeñar la tarea de la mejor manera para fortalecer la defensa y administración de nuestros recursos hídricos”.

La renuncia de Villegas

Este martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto Nº 384, a través del cual el gobernador Alfredo Cornejo aceptó la renuncia de Gustavo Villegas al cargo de consejero del Departamento General de Irrigación, en representación de los regantes del Río Atuel.

El pasado 7 de febrero, Villegas realizó una publicación en redes sociales indicando que había presentado su renuncia luego de dar positivo en un test de alcoholemia en un control de tránsito.

"Quiero expresar públicamente mis disculpas a toda la ciudadanía por una situación que nunca debió ocurrir. En un control de alcoholemia que me realizó la Policía de Mendoza, el resultado fue positivo. Asumo plenamente la responsabilidad por ese error del cual estoy arrepentido y sé que nada justifica mi conducta", expresó.