Renunció una fiscal y se abre otra vacante en la Justicia Federal de Mendoza

La fiscal Alejandra Obregón renunció al cargo. De esa manera se abre otra vacante en la Justicia Federal, que ya tiene varios huecos.

La fiscal Federal María Alejandra Obregón renunció al cargo y el presidente Javier Milei le aceptó la dimisión desde el 1 de febrero. De esa manera se abre una vacante en un puesto clave de la Justicia Federal de Mendoza.

Obregón era una fiscal de larga trayectoria en tribunales, pues además de las investigaciones penales también estuvo a cargo de la competencia electoral. Fue la fiscal que trabajó junto a Walter Bento, pues estaba vinculada al Juzagado Federal 1. Obregón renunció porque accedió a la jubilación. Obregón estuvo con Bento como juez y también con Luis Leiva. Fue la fiscal que investigó la causa por el vaciamiento del Banco Mendoza. En esa época recibió amenazas y señales de amedrentamineto, como balazos en su casa.

Más relevancia El cargo de fiscal tomó más relevancia porque desde el año pasado se aplica el nuevo Código Procesal Penal con sistema acusatorio. De esa manera los fiscales tienen más relevancia porque se encargan de la investigación.

En ese contexto, Obregón tenía un rol clave: junto a María Gloria André y María estaban a estar a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos. A su vez, estaba a cargo de las áreas de Ejecución Penal y No Penal.

El Decreto de Milei y Cúneo Libarona en el que se le acepta la renuncia a Obregón se conoció hoy, pero la renuncia corre desde el 1 de febrero. "Acéptase, a partir del 1° de febrero de 2026, la renuncia presentada por la doctora María Alejandra OBREGÓN (D.N.I. N° 17.568.101) al cargo de FISCAL FEDERAL DE LA UNIDAD FISCAL MENDOZA, PROVINCIA DE MENDOZA", dice el decreto publicado en el Boletín Oficial hoy.