A cuánto abrieron el dólar oficial, el blue y las acciones tras el lunes negro post electoral

Después de un lunes negro para el dólar y las acciones argentinas, la gran incógnita es qué pasará este martes con las distintas cotizaciones. En el caso del oficial, el Banco Nación muestra en su pizarra un valor de $1435 para la venta, lo que implica una suba de $10 desde el día anterior.

La cotización oficial, promedio de los bancos, abrió en también en $1435.

El dólar blue y los dólares financieros se mantienen sin cambios. En el primer caso en $1385 para la venta en las cuevas. El MEP se vende a $1435,2 y el CCL a $1439,3.

El dólar mayorista también abrió sin cambios y cotiza en $1409 para la venta.

Rebotan las acciones

En cuanto a la cotización de las acciones, iniciaron el día con un rebote generalizado de hasta el 5%, aunque al rato se desinflaron las suba y operan con leves alzas, muy lejos de recuperar el derrumbe de gasta el 20% del día previo.

Los papeles de los bancos, que fueron los más golpeados, suben menos del 2%. El BBVA opera con una mejora del 1,2%, el Macro también 1,2%, el Supervielle 1,5% y el Galicia 1,6%.

Las que mejoran algo más son las energéticas con Pampa Energía con una mejora del 3,6%, TGS con 3,8%, Metrogas 2% y Edenor 2,2%.

Los ADR, no obstante, siguen en terreno negativo en algunos papeles, como BBVA con una baja del 0,6% y Macro con una caída de 0,7%. TGS en cambio sube 4,1%.

Los bonos, en tanto, tienen subas de hasta el 5% como en el caso del Global 46 en dólares (GD46D), en un marco de subas generalizadas.