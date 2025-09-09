Inversiones: por qué activos apostar tras las elecciones y un lunes al rojo vivo

Incertidumbre. Esa es la palabra que define el panorama inversor tras los resultados de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires. La victoria de Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza dejó una diferencia aún mayor a la pronosticada y derivó en un lunes al rojo vivo para los activos argentinos, el riesgo país y la cotización del dólar .

En un rápido repaso por los números que dejó la jornada de ayer, las acciones argentinas en Nueva York operaron en rojo con bajas de más de 24%, medido en dólares, el índice Merval se hundió 16%, el riesgo país subió a 1.100 y el dólar minorista tocó los $ 1.480 en el arranque de la jornada en algunos bancos privados y terminó promediando $1.425.

Con este escenario, saber en qué resguardarse se plantea como un verdadero desafío. Para Elena Alonso, CEO y Co-founder de Emerald Capital, la actitud de los inversores debe dividirse entre lo que sí y lo que no se debería hacer. Como negativas, la economista señaló el refugio en billeteras virtuales, fondos comunes de inversión de rescate diario y la compra de dólares si no son para uso en el corto plazo.

“Las billeteras virtuales y los fondos comunes pagan muy poco interés, hasta 20% menos que otras alternativas que te pueden dar seguridad de que en esos días vas a tener la plata. Por otro lado, comprar dólar porque sí no conviene porque si después baja te vas con menos pesos. Podés comprar si los necesitás para pagar tarjeta de crédito”, argumentó Alonso.

¿Qué instrumentos sí recomienda? La respuesta fue clara: “No hay que poner todo en pesos ni todo en dólares. Hay que diversificar. Un activo que a mi me gusta mucho, que está pagando la inflación +30% de intereses, son los bonos ajustados por inflación. Eso se puede hacer en una cuenta de inversiones y directamente con pesos. Otra parte se puede invertir en activos de afuera del país, que te cubren del riesgo nacional. Una tercera parte se puede invertir en obligaciones negociables de sectores que tienen buenas perspectivas y que son más estables”.

La cautela como bandera

Para Federico Girdoldi, Business Development Manager de Max Capital, es esperable que los próximos días sean de incertidumbre y alta volatilidad en los precios de todos los instrumentos a nivel local. “Por ello recomendamos mucha cautela a la hora de tomar decisiones de compra, venta o rotación de activos en el portafolio de inversiones”, aseguró.

“De corto plazo, para aquellos inversores más conservadores que busquen estar menos expuestos a los desafíos del Peso como moneda para los próximos meses y además evitar la volatilidad en la cotización de los activos, dos instrumentos que recomendamos podrían ser los Fondos Comunes de Inversión “Money Market” o de liquidez inmediata en dólares y las cauciones bursátiles en dólares”, explicó Girdoldi sobre estos activos más “defensivos”.

Pero pensando un poco más allá en el tiempo, la recomendación del especialista de Max Capital pasa por instrumentos de renta fija corporativa en dólares (obligaciones negociables). “Si bien su cotización diaria puede tener variaciones, suelen ser considerablemente menos volátiles que la deuda pública. La clave de este tipo de instrumentos es que están emitidos por empresas que más allá de los desafíos de la macroeconomía argentina, tienen modelos de negocios exitosos, escalables y con capacidad de generación de flujos de fondos en dólares”, anticipó.

Pero más allá de eso, Girdoldi explicó que este escenario puede ser una oportunidad para los inversores más arriesgados que todavía confían en las decisiones del equipo económico de Javier Milei. “Las bajas de precios de corto plazo pueden representar oportunidades de compra y altos retornos posteriores, si de cara a la elección del 26 de octubre el oficialismo logra mejorar su desempeño electoral e imponerse en dichos comicios. En ese escenario los bonos soberanos en dólares y las acciones, con mayor ponderación del sector energético, lucen como el mejor vehículo para capturar potenciales subas”, opinó el experto.

La calma para los inversores, el gran desafío del Gobierno

De acuerdo al análisis de Carina Egea, CEO de Porfolio, la calma que pueda transmitir la gestión de Javier Milei será clave para los inversores. Para eso, el Gobierno deberá “reconectar sus logros económicos con las demandas populares y recomponer su estrategia antes de los comicios nacionales de octubre”.

“Las altas tasas de interés (Badlar y Tamar) han erosionado el poder de financiamiento de individuos y empresas en los últimos 30 días, y en este contexto no se percibe que las mismas puedan tener una baja, sobre todo teniendo presente que los argentinos ante situaciones de incertidumbre, nos refugiamos en los dólares. Por lo cual – ahora sí- una baja de tasas podría implicar una inmediata corrida hacia el dólar, y el consecuente impacto que podría tener en precios e inflación”, analizó Egea.

Para la experta de Portfolio, las decisiones de financiamiento deben ser tomadas con cautela, tanto de quien toma como de quien decide invertir. “Quedaría a salvo, quizá en este corto plazo, algunas obligaciones negociables de actividades relacionadas con el gas &oil, que están vinculadas con flujos en dólares, las cuales al ser inversiones a largo plazo, pueden ser un segmento interesante para buscar refugio en estos momentos de incertidumbre, y con rendimientos que oscilan entre el 6 y 10% TNA”, anticipó.

En tanto, en el corto plazo las letras, cauciones, e incluso la inversión en cheques de pago diferido avalados por SGR de primera línea, pueden ser segmentos con rendimientos reales positivos, y que permiten mantener un rendimiento al flujo de caja de una empresa, conforme a la lectura de Egea.

“El desafío que queda por delante es consolidar un sistema político que dialogue, un mercado que confíe y una sociedad que encuentre en la democracia el camino para proyectar un futuro con estabilidad y crecimiento”, reflexionó la experta.

Un encuentro para aprender y discutir sobre inversiones

El próximo 25 de septiembre, en la provincia de Mendoza, se llevará a cabo una nueva edición del Ciclo de Charlas MDZ, esta vez orientada a las inversiones. Allí, Elena Alonso de Emerald Capital y Federico Girdoldi de Max Capital, moderados por Rubén Rabanal argumentarán sobre las operaciones para un perfil conservador y de riesgo.

La cita será en el salón Mirador del Sheraton Mendoza Hotel y contará con la participación de destacados invitados del ámbito económico y financiero de la provincia. Alonso será la vocera de las inversiones conservadoras en el debate, mientras que Giroldi se encargará de “defender” el riesgo, para ver con qué se identifica cada uno de los asistentes al evento.