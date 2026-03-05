Sin grandes anuncios, Caputo pasó por Mendoza y se llevó un fuerte respaldo empresario

Al estilo rockstar, respondiendo a los saludos y pedidos de fotos, así se retiró de su fugaz visita a Mendoza el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo . El funcionario nacional fue la gran figura del Foro de Inversiones & Negocios 2026 que comenzó este jueves en la provincia. Y, aunque su mensaje fue similar al transmitido días atrás en Córdoba y no hubo grandes anuncios, sus palabras fueron bien recibidas por el empresariado mendocino.

Ante una multitudinaria audiencia que llegó al evento organizado por el Consejo Empresario Mendocino ( CEM ) y el Gobierno de Mendoza, Caputo hizo foco en la necesidad de recuperar la confianza y animó al sector empresario a apoyar al Gobierno, sobre todo en propuestas como la Presunción de Inocencia Fiscal.

Incluso, los instó a formalizar sus ahorros, un paso que entienden que es clave para incrementar el tamaño del mercado de capitales local, robustecer las inversiones, recuperar el crédito y mejorar la economía argentina. “En la Argentina hay cerca de US$170.000 millones fuera del sistema financiero. Necesitamos que esos ahorros se canalicen hacia la inversión productiva para generar crédito, empleo y crecimiento”, planteó.

“La reconstrucción de la confianza es un punto esencial hoy en la Argentina. Parte de reconstruir esa confianza es explicar lo que estamos haciendo, porque venimos de muchos años en los que el país generó desconfianza en el mundo y también entre los propios argentinos”, dijo el funcionario durante su discurso.

Quien comanda el Palacio de Hacienda, también intentó también llevar tranquilidad a quienes opten por sacar los dólares del colchón y formalizarlos: “El que lleva su plata a un banco o una ALyC tiene su plata totalmente blindada. No importa quien venga, no hay forma de venga quien venga que quien blanquea pierda”, aseguró.

Durante la charla, Caputo evidenció la buena relación que mantiene con el gobierno de Alfredo Cornejo y también elogió el trabajo que se viene realizando durante su gestión. “Mendoza es una muestra de que hay provincias que quieren que al país y a su provincia les vaya bien, y cuando uno se encuentra con esa gente es mucho más fácil trabajar”, destacó.

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (21) Alf Ponce Mercado / MDZ

Respaldo empresario

La participación de “Toto” Caputo fue elogiada por el empresariado mendocino. Martín Clement, presidente del CEM, calificó como “positivo” el mensaje transmitido por el empresario. “Lo que propone el Gobierno es generar confianza, pero a través de tener información concreta, real, verídica de lo que sucede y de lo que sucedió. Explicar, como él dice, es una forma de generar confianza porque son datos incontrastables. No podemos pelear contra los datos, es lo peor que se puede hacer, es lo que se hizo durante mucho tiempo, y ahora, evidentemente ha cambiado”, expresó.

Por su parte, Alfredo Romano, empresario y también miembro del CEM, consideró como “increíble” el discurso de Caputo. El líder de Romano Group ponderó el factor “humano” de las palabras del funcionario y su pedido de “creer” en este Gobierno.

Sobre la invitación del Ministro de Economía a acompañar la Presunción de Inocencia Fiscal, Romano expresó: “Me parece un cambio justo y fundamental. Todavía no lo entendemos, lo que hace que tengamos cierta resistencia a invertir, a creer que este proceso va a seguir después de 2027. Yo creo que va a seguir y Caputo lo dijo también. Lo digo sin ninguna bandera política, sino como argentino, creo que el presidente va a ser reelecto y creo que cuando veamos un horizonte y cierta tendencia van a venir más resultados. Por supuesto, es necesario que durante este año, previo a las elecciones, las cosas cambien y que la gente lo entienda. Si eso sucede, Argentina va a ir por un camino de grandeza”.