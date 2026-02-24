En diciembre la economía volvió a crecer y cerró 2025 con una mejora del 4,4%

Tal como anticipaban los analistas la economía argentina terminó el año pasado con un importante avance, luego de la caída del 2024, aunque algunas décimas por debajo de las proyecciones iniciales del Gobierno. El Estimador Mensual de Actividad Económica ( EMAE ) arrojó una suba interanual de 3,5% en diciembre y de 1,8% en términos desestacionalizados.

Con este resultado la economía en 2025 cerró el año con una importante 4,4% en relación al año anterior, informó eta tard el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), marcando el primer año con crecimiento en la era Milei, tras un 2024 marcado por los desajustes que traía la economía y el impacto de la fuerte devaluación de diciembre de 2023.