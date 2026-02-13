La industria rompe récords de caída de la capacidad instalada en varios rubros

La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera cerró diciembre de 2025 en 53,8%, por debajo del 56,7% registrado en igual mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ). El dato confirma un cierre de año con el mes de menor nivel de actividad fabril y el segundo peor de todo el gobierno de Javier Milei.

Con los cañones del Ministerio de Economía apuntando a la producción primaria, sobre todo a Vaca Muerta, no es de extrañar que se destaque el rubro refinación del petróleo, con un 87,1% de uso de sus maquinarias como el de mayor dinamismo.

Le siguieron los rubros papel y cartón (65%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%), todo en valores bajos históricos. En este último caso, la mejora se vinculó al repunte de la producción siderúrgica, con un alza interanual de 11,9% en la elaboración de acero crudo, de acuerdo con datos sectoriales.

En el extremo opuesto, varios sectores se ubicaron por debajo del nivel general. Entre ellos sobresalió la industria automotriz , que exhibió el registro más bajos del entramado manufacturero, con una utilización de apenas 31,2% de su capacidad instalada. El dato contrasta con el 44,2% observado en diciembre de 2024 y refleja la menor cantidad de unidades producidas por las terminales.

El rubro Productos de caucho y plástico también registró un nivel históricamente bajo. Con el 33,4% tuvo su segundo registro más bajo histórico desde 2010 cuando inició la serie actual, sólo superado por el del mes de abril de 2020 cuando estalló la pandemia.

Otro rubro que está en niveles mínimos es el textil, aunque recuperó unos puntos del registro del mes anterior. Tras tocar el mínimo histórico en el mes de noviembre.

Crisis en la industria automotriz

El retroceso del sector automotor se da en un contexto de contracción productiva. Según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en enero de 2026 se fabricaron 20.998 vehículos, lo que representó una caída interanual del 30,1%. La entidad explicó que la baja respondió a la menor cantidad de días hábiles, paradas programadas por vacaciones y adecuaciones tecnológicas en las líneas de montaje para futuros lanzamientos.

El nivel de utilización de diciembre anticipaba así un inicio de año desafiante para las terminales. A la caída en la producción se sumó una reducción de 12,3% en las exportaciones durante enero, con 9.759 unidades enviadas al exterior. Brasil se mantuvo como principal destino, aunque se observaron retrocesos en otros mercados regionales. Actualmente, el 46,5% de lo producido se orienta a la exportación, por debajo de los promedios históricos del sector.

En contraste, las ventas mayoristas a concesionarios mostraron un leve incremento interanual del 0,7% en enero, con 34.333 unidades comercializadas. El sostenimiento de esta variable se explicó en parte por el remanente de stock y una demanda interna que, pese al contexto, logró mantenerse estable.

El deterioro en la utilización de la capacidad instalada no fue exclusivo del segmento automotor. La metalmecánica excepto automotores descendió a 38,9% (desde 45,7% un año atrás), afectada por la fuerte caída en la fabricación de aparatos de uso doméstico (-43% interanual) y de maquinaria agropecuaria (-22,9%). También se observaron bajas significativas en productos de caucho y plástico (33,4%), en línea con el desplome de la producción de neumáticos (-57,3%).

No obstante, el caso automotriz sobresale por su peso en el entramado industrial y en el comercio exterior. Con plantas operando a menos de un tercio de su capacidad en diciembre y un arranque de año con el nivel de producción más bajo para un enero desde 2020, el sector enfrenta el desafío de recuperar ritmo en el primer trimestre. Las terminales proyectan que, superadas las paradas técnicas y con la normalización de suministros, el promedio diario pueda acercarse nuevamente a las 1.750 unidades para cumplir con la meta anual de más de 500.000 vehículos.