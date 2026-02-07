La industria automotriz en enero 2026: paradas técnicas y desafíos en la competitividad

El sector automotor argentino comenzó el año con una marcada contracción en sus niveles de fabricación y envíos al exterior. Según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores ( ADEFA ), la producción cayó un 30,1% interanual en enero, afectada principalmente por la menor cantidad de días hábiles y las paradas de planta programadas para vacaciones y adecuaciones de nuevas líneas.

A pesar del retroceso productivo, las ventas mayoristas a la red de concesionarios lograron sostenerse con una leve mejora del 0,7% , impulsadas por el remanente de stock del año anterior y una demanda interna que resiste.

Durante el primer mes de 2026 , las terminales radicadas en el país fabricaron un total de 20.998 vehículos . Esta cifra no solo representa una baja respecto a diciembre, sino que marca el nivel más bajo para un mes de enero desde 2020. El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano , explicó que esta dinámica responde a un cambio en el calendario de vacaciones de las empresas y a las inversiones necesarias para los lanzamientos previstos para el segundo semestre.

En el frente externo, el panorama también fue desafiante. Se enviaron 9.759 unidades a mercados extranjeros, lo que significó una caída del 12,3% frente a enero de 2025. Brasil continúa siendo el principal socio comercial, concentrando gran parte de los envíos, aunque se registraron bajas en mercados abiertos como Chile y Perú, donde la presión de los vehículos importados desde Asia es cada vez mayor. Actualmente, el 46,5% de lo producido en el país tuvo como destino la exportación, un porcentaje menor al promedio histórico que suele superar el 50%.

A contramano de la producción, las entregas a concesionarios totalizaron 34.333 unidades . Si bien este volumen es un 33,1% inferior al de diciembre por razones estacionales, superó ligeramente las 34.089 unidades comercializadas en enero del año pasado.

Un dato que genera atención en las terminales locales es el cambio en la composición del mercado, ya que los vehículos de origen chino alcanzaron una participación de doble dígito, explicando el 11% de los patentamientos totales en Argentina. Este crecimiento se refleja en modelos como el BAIC BJ30, que lidera entre las marcas de ese origen con 922 unidades, seguido por el BYD Song Pro con 526 patentamientos. Esta competencia es cada vez más visible en segmentos donde antes dominaba la producción regional.

La industria automotriz insiste en la necesidad de profundizar las reformas fiscales para mejorar la competitividad exportadora. Los indicadores de este primer mes muestran que, mientras la producción de 20.998 unidades sufrió una baja interanual del 30,1% y la exportación de 9.759 vehículos retrocedió un 12,3%, las ventas mayoristas fueron la única variable positiva con un crecimiento del 0,7%.

Para el resto del trimestre, el sector espera que la normalización de la cadena de suministros y el fin de las paradas técnicas permitan recuperar el ritmo diario de 1.750 unidades para cumplir con las metas de producción anual, que aspiran a superar los 500.000 vehículos.