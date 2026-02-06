La producción industrial terminó el año en franca caída: -3,9%

La industria cerró un 2025 para el olvido, aunque creció un 1,6% terminó el año con fuertes caídas. La industria automotriz derrapó un 21%.

La producción industrial terminó el año 2025 con una crisis generalizada, con claras excepciones en los sectores ligados a las materias primas. En el mes de diciembre registró una caída interanual del 3,9%, así sumó su sexto mes consecutivo en baja, luego de descensos en julio (-0,8%), agosto (-4,3%), septiembre (-0,5%), octubre (-2,8%) y noviembre (-8,7).

De esta forma, el acumulado anual de 2025 mostró una suba final del 1,6% frente a igual período de 2024, reduciendo drásticamente los números favorables que a inicios del año marcaban una recuperación.

La industria automotriz en fuerte crisis El desempeño sectorial fue heterogéneo. En diciembre, diez de las dieciséis divisiones industriales mostraron caídas interanuales, con fuertes incidencias negativas en ramas de peso significativo. Entre las más afectadas estuvo la industria automotriz con una contracción del 21,6%.

También registraron descensos pronunciados los productos textiles, con una baja del 25,7%, y el rubro de prendas de vestir, cuero y calzado, que cayó 16,7%. A estos se sumaron retrocesos en maquinaria y equipo, con una disminución del 14,8%, y en otros equipos, aparatos e instrumentos, que registraron una caída del 22,4%.

ipi manufacturero 2025 Otras ramas que contribuyeron negativamente al nivel general fueron productos de caucho y plástico, con una baja del 18,3%; productos de metal, con una contracción del 7,5%; muebles y colchones y otras industrias manufactureras, con un descenso del 6,6%; productos de tabaco, con una caída del 7,6%; y otro equipo de transporte, que mostró una reducción más moderada del 2,9%.