Abrieron la inscripción del Instituto Vaca Muerta: piden secundario completo y hay seis cursos gratis

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) lanzó su convocatoria 2026 con un esquema de formación pensado para el corazón del Upstream: práctica intensiva, entrenamiento en condiciones similares a las del yacimiento y una base fuerte de seguridad operativa.

La propuesta incluye seis cursos gratuitos orientados a tareas clave de la industria y un curso específico de seguridad, con inicios escalonados desde marzo.

Uno de los puntos centrales del modelo del IVM es que la capacitación fue diseñada con participación directa del sector: YPF, junto a empresas operadoras y de servicios, impulsa un espacio de formación armado “desde la industria para la industria”, con perfiles técnicos definidos según las necesidades actuales del desarrollo no convencional.

Para el ciclo 2026, el instituto dictará las formaciones de operador en perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico. A ese paquete se suma la capacitación en seguridad operativa en yacimiento, que funciona como un eje transversal del esquema de entrenamiento.

Cada curso tiene una duración de cuatro meses y combina instancias presenciales con prácticas intensivas. La cursada se organiza en dos turnos —de 14 a 18 y de 18 a 22— y los comienzos están previstos para el 9 de marzo, el 6 de abril y el 11 de mayo, de acuerdo con la propuesta elegida. Al finalizar, se entregan certificados con competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria, avalados por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén .

Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) 3 La propuesta del Instituto Vaca Muerta combina clases presenciales con prácticas intensivas y se apoya en simuladores y un pozo escuela propio. Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta

Entrenamiento con simuladores, laboratorios y pozo escuela

El diferencial del IVM es el foco puesto en “aprender haciendo”. La formación se apoya en simuladores de última generación y en un pozo escuela propio, una infraestructura pensada para reproducir condiciones reales de operación sin exponer a los estudiantes a los riesgos de un yacimiento en producción.

Las clases se dictan en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, un edificio de 2.625 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Allí funcionan los módulos académicos y los espacios de práctica, incluidos cuatro ambientes con simuladores de perforación, workover, fractura y wireline, además de recorridos virtuales en 3D por distintas locaciones del Upstream.

El recorrido práctico se completa con laboratorios de química aplicada a la perforación y al workover, áreas de automatización y control de procesos, y talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico equipados con tableros didácticos para prácticas en electromecánica. A eso se suma el pozo escuela ubicado en Río Neuquén, pensado para entrenar en instalaciones reales en un entorno controlado.

En paralelo, la sede cuenta con ocho aulas teóricas y un auditorio para 100 personas. "Ofrece formación técnica inédita en la región, porque está basada en la práctica, teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa", explicaron desde la institución en un comunicado.

Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) Capacitación diseñada “desde la industria para la industria” en Vaca Muerta, con certificación avalada por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén. Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta

Instituto Vaca Muerta: cuáles son los requisitos

La inscripción estará abierta hasta el 21 de febrero y se realiza a través del sitio web oficial del IVM (https://ivm.ar/). Para anotarse, se solicita contar con secundario completo o ciclo básico común aprobado, habilidades digitales básicas y conectividad para participar de instancias virtuales sincrónicas y asincrónicas.

El llamado apunta a dos públicos: quienes buscan su primer ingreso a la industria y quienes ya trabajan en el sector y necesitan reforzar o certificar competencias técnicas específicas.

El instituto se apoya en un esquema de trabajo articulado entre operadoras y firmas de servicios que participan en el diseño de los contenidos y en la definición de los perfiles técnicos requeridos. La idea es consolidar un camino de ingreso al sector con formación práctica en un entorno seguro y alineado con estándares reales del negocio.

En las últimas semanas se incorporó Vista Energy. Con esa adhesión, ya son tres las operadoras que forman parte del IVM, junto a TotalEnergies y Pluspetrol, fortaleciendo un esquema conjunto para desarrollar talento especializado.

"La participación de distintos operadores amplía el alcance del IVM y fortalece la preparación de los profesionales que serán pilares para que nuestro país siga ganando protagonismo en el mapa energético global", sostuvo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en una publicación en su cuenta de LinkedIn. "Me llena de orgullo ver cómo cada vez más actores se suman a esta iniciativa, que apuesta al trabajo colaborativo y a la formación como base del desarrollo de la industria", agregó.