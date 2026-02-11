Cómo es el lugar de Mendoza que resguarda elementos icónicos de la independencia

Mientras el sable corvo de José de San Martín ha sido tema central en la agenda pública del país. En Mendoza hay un símbolo que concentra como pocos el sentido profundo de la gesta independentista. Se trata de la Bandera del Ejército de los Andes, emblema de la campaña libertadora que nació en esta provincia y que tiene su propio memorial en pleno centro de la Ciudad.

La bandera del cruce no es una pieza decorativa ni un recuerdo lejano. Es el estandarte que acompañó al Ejército Libertador en su travesía por la cordillera y que expresó el proyecto político y militar que San Martín impulsó desde Mendoza hacia el resto del continente.

El Memorial de la Bandera del Ejército de los Andes está ubicado en Virgen del Carmen de Cuyo 289, frente a la explanada de la Casa de Gobierno. Fue inaugurado el 17 de agosto de 2012 y desde entonces resguarda la bandera en una sala especialmente acondicionada en temperatura, humedad y luminosidad, factores determinantes para la conservación de textiles de más de dos siglos.

El Memorial de la Bandera del Ejército de los Andes protege reliquias únicas de la gesta sanmartiniana y recibe visitantes de todo el país.

Además de la bandera del cruce de los Andes , el Memorial conserva dos banderas españolas capturadas en combate por el Ejército Libertador. Se trata de estandartes realistas que quedaron en manos patriotas tras los triunfos militares y que hoy cuentan con las mismas condiciones de preservación.

Como parte del recorrido, el lugar incluye un auditorio con capacidad para 48 personas, donde se proyecta un video institucional que recorre el contexto histórico, político y militar de la campaña libertadora. La propuesta está pensada para todo público y forma parte del circuito turístico de la Ciudad de Mendoza.

El Memorial recibe visitantes de manera permanente, tanto locales como turistas nacionales y extranjeros. En el caso de las escuelas, las visitas se organizan mediante un sistema de turnos solicitados con antelación por teléfono o correo electrónico, con atención personalizada por parte del personal del lugar.

Reliquias, custodios y símbolos del Ejército Libertador

josé de san martín memorial bandera ejército de los andes-2 La bandera del Ejército de los Andes y otros emblemas históricos se preservan en un espacio clave del centro mendocino. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Entre los elementos que se exhiben también se destacan réplicas de morriones, los cascos utilizados por las fuerzas de la época. Desde el Regimiento de Infantería de Montaña 11 explicaron que no son piezas originales, pero sí representativas: el penacho rojo identifica a la caballería, el verde a la infantería, y las cintas distinguen jerarquías entre oficiales, suboficiales y soldados.

La custodia del Memorial está a cargo de una agrupación estable del Regimiento 11, destinada específicamente a este espacio. Los relevos de guardia se realizan cada hora y, una vez por mes, se lleva adelante un relevo protocolar abierto en la explanada de la Casa de Gobierno.

El historiador mendocino Gustavo Capone remarcó que junto a la bandera del Ejército de los Andes se conservan actualmente dos banderas realistas: la del Regimiento de Chiloé y la del Regimiento de la Talavera. “En su momento había seis banderas recuperadas en Mendoza, pero hoy sólo se conservan dos; el resto se perdió, fue robada o terminó en el mercado clandestino”, explicó.

Un memorial que habla del rol de Mendoza

josé de san martín memorial bandera ejército de los andes-3 Frente a Casa de Gobierno, el Memorial de la Bandera del Ejército de los Andes conserva el emblema central de la campaña libertadora nacida en Mendoza. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Para Capone, el valor del Memorial no está sólo en las piezas que resguarda, sino en lo que representan. La bandera del Ejército de los Andes y las reliquias que la rodean reflejan que Mendoza no fue únicamente un punto de paso, sino el lugar donde se pensó, organizó y sostuvo la campaña libertadora.

Con entrada gratuita y atención de martes a viernes, de 9.00 a 14.00, el Memorial sigue cumpliendo una función silenciosa pero constante. En un contexto donde otros objetos históricos generan disputas y polémicas, este espacio mendocino conserva, sin estridencias, parte esencial de la historia que dio origen a la independencia.