El Vendimia 2026 sube la vara: Mendoza recibirá a las selecciones Sub 21 de Argentina y Chile
El Torneo Vendimia 2026 reunirá en Mendoza a las selecciones Sub 21 de Argentina y Chile del 24 de febrero al 1 de marzo.
El Torneo Vendimia vuelve a escena y en 2026 dará un salto de calidad. Del 24 de febrero al 1 de marzo, Mendoza será nuevamente el epicentro del hockey nacional, pero esta vez con un condimento especial: la presencia confirmada de los seleccionados Sub 21 de Argentina y Chile, tanto en damas como en caballeros.
El certamen, que marca oficialmente el inicio de la temporada del hockey mendocino, se disputará en dos escenarios de primer nivel: el Estadio Ciudad de Godoy Cruz y el Estadio Malvinas Argentinas. Durante cuatro jornadas, la provincia vivirá un torneo que combina tradición, proyección y alto rendimiento.
El Vendimia 2026 se viene con todo
La llegada de Las Leoncitas y Los Leoncitos le da al Vendimia un perfil internacional y formativo a la vez. Los seleccionados argentinos arribarán con una base renovada tras el proceso mundialista 2025, en un año clave de recambio y consolidación de talentos juveniles. Será una oportunidad ideal para ver de cerca a las futuras figuras del hockey nacional.
Chile, por su parte, también desembarcará con planteles competitivos, con una interesante mezcla de jugadores juniors y del seleccionado mayor, elevando aún más el nivel del torneo.
El cuadro se completará con equipos de peso del interior del país. Desde Córdoba llegarán La Salle, Universitario y Córdoba Athletic, tres instituciones con tradición y protagonismo en el hockey argentino. Desde Salta dirá presente Popeye, habitual animador en competencias nacionales.
Con este formato, el Vendimia 2026 no solo abre el calendario local, sino que se consolida como una vidriera de talentos y un punto de encuentro del hockey regional e internacional.
Mendoza vuelve a ponerse el traje de anfitriona. Y esta vez, con selecciones nacionales en cancha, el espectáculo está garantizado.