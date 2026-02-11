El Vendimia 2026 sube la vara: Mendoza recibirá a las selecciones Sub 21 de Argentina y Chile

El Torneo Vendimia 2026 reunirá en Mendoza a las selecciones Sub 21 de Argentina y Chile del 24 de febrero al 1 de marzo.

El Torneo Vendimia vuelve a escena y en 2026 dará un salto de calidad. Del 24 de febrero al 1 de marzo, Mendoza será nuevamente el epicentro del hockey nacional, pero esta vez con un condimento especial: la presencia confirmada de los seleccionados Sub 21 de Argentina y Chile, tanto en damas como en caballeros.

El certamen, que marca oficialmente el inicio de la temporada del hockey mendocino, se disputará en dos escenarios de primer nivel: el Estadio Ciudad de Godoy Cruz y el Estadio Malvinas Argentinas. Durante cuatro jornadas, la provincia vivirá un torneo que combina tradición, proyección y alto rendimiento.

El Vendimia 2026 se viene con todo La llegada de Las Leoncitas y Los Leoncitos le da al Vendimia un perfil internacional y formativo a la vez. Los seleccionados argentinos arribarán con una base renovada tras el proceso mundialista 2025, en un año clave de recambio y consolidación de talentos juveniles. Será una oportunidad ideal para ver de cerca a las futuras figuras del hockey nacional.

Chile, por su parte, también desembarcará con planteles competitivos, con una interesante mezcla de jugadores juniors y del seleccionado mayor, elevando aún más el nivel del torneo.

El cuadro se completará con equipos de peso del interior del país. Desde Córdoba llegarán La Salle, Universitario y Córdoba Athletic, tres instituciones con tradición y protagonismo en el hockey argentino. Desde Salta dirá presente Popeye, habitual animador en competencias nacionales.