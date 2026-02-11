Vendimia 2026: cómo reservar y retirar las entradas para personas con discapacidad

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza dio a conocer su cronograma definitivo para la Fiesta Nacional de la Vendimia con una repetición y otras dos fechas musicales más -sin repetición- a cargo de una productora y con el cierre de artistas estelares.

La venta de entradas comenzará este jueves para los mendocinos pero el organismo también difundió cómo va a ser el operativo de canje de entradas para las personas con discapacidad , las cuales tienen el acceso gratuito.

Cultura junto a la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad comunicaron que a partir también de este jueves 12 de febrero, desde las 9, se encontrará habilitado el proceso de reserva y retiro de entradas para las personas con discapacidad que deseen asistir al Acto Central y a su repetición, que se realizarán los días 7 y 8 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Para acceder al beneficio será requisito contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. El formulario permanecerá habilitado hasta completar el cupo disponible. Una vez enviado correctamente, la persona solicitante recibirá una respuesta dentro de las 48 horas.

Se entregarán dos entradas por persona: una destinada a la persona con discapacidad y otra para su acompañante. Cada solicitante podrá elegir únicamente una de las noches de los eventos vendimiales. Esta disposición busca garantizar un acceso equitativo y promover una mayor participación de personas con discapacidad en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Retiro de entradas

Las personas que hayan completado el formulario y recibido la confirmación por correo electrónico deberán retirar sus entradas entre los días lunes 23 al viernes 27 de febrero, de 8 a 15h, en la Dirección Provincial de Atención a la Persona con Discapacidad, ubicada en Pedro Molina 565, Ciudad de Mendoza.

La Subsecretaría de Cultura y la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad reafirman su compromiso con la inclusión y el acceso igualitario a las expresiones culturales, promoviendo la participación plena de las personas con discapacidad en una de las celebraciones más representativas de la identidad mendocina. Para el retiro de las entradas se deberá presentar DNI de la persona solicitante.