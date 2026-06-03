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ACDE celebra su 29° Encuentro Anual: liderar empresas humanas y productivas

Ejecutivos y líderes debatirán sobre el rol del empresario, el bien común y los desafíos de liderar en un mundo laboral en constante cambio.

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El martes 9 y miércoles 10 de junio, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) realizará en el Regimiento de Patricios de Palermo, CABA, su 29° Encuentro Anual.

El martes 9 y miércoles 10 de junio, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) realizará en el Regimiento de Patricios de Palermo, CABA, su 29° Encuentro Anual.

ACDE

El martes 9 y miércoles 10 de junio, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) realizará en el Regimiento de Patricios de Palermo, CABA, su 29° Encuentro Anual, cuyo lema Lo esencial ¡ahora! El desafío de liderar empresas humanas y productivas invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones para compatibilizar sus estrategias de negocios con su fin último de realización de las personas, sus familias y el cuidado del bien común.

Inspirados en el testimonio de Enrique Shaw, fundador de ACDE, durante dos días ejecutivos y empresarios de Argentina y el mundo dialogarán con académicos, referentes sociales y líderes espirituales sobre cuatro grandes ejes: el rol del empresario en la construcción del bien común; el tiempo que nos toca vivir; la nueva realidad del mundo del trabajo y los líderes que la Argentina necesita. Será un espacio para reflexionar con profundidad, pero también para traducir esa reflexión en acción concreta.

Foto Encuentro Anual 3
Alejandra Ferraro y Víctor Valle.

Alejandra Ferraro y Víctor Valle.

Para ello, ACDE diseñó una agenda variada con oradores que puedan dar testimonio de sus acciones y reflexionar sobre estos temas, a partir de sus experiencias concretas y sus capacidades académicas y espirituales.

Entre otros oradores destacados, el Encuentro contará con la participación de

  • Silvia Tenazinha, directora general de Salesforce.
  • Majd Sakr, Chief Learning and Research Officer global de Accenture.
  • El arzobispo de Córdoba, Cardenal Ángel Rossi.
  • Erica Reynoso, People Director en Naranja X.
  • Sofía Pescarmona, CEO de Lagarde S.A.
  • Eduardo Oderigo, cofundador de Espartanos
  • La presidente de UNIAPAC Internacional Sigrid Marz.
  • Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle
  • Felipe Contempomi, entrenador principal de Los Pumas.
  • Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro.
  • Fabián Calle, senior fellow de la Florida International University.

“Vivimos un tiempo que nos desafía en todos los planos: la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial que irrumpe en nuestro día a día laboral y personal, las nuevas dinámicas del trabajo y los cambios culturales nos empujan a revisar el modo en que lideramos nuestras organizaciones en contextos de alta volatilidad, incertidumbre y complejidad, así como en entornos de agilidad y dinamismo”, expresó Alejandra Ferraro, directora global en Área de Recursos Humanos en Accenture y presidente del 29° Encuentro Anual ACDE.

Foto Encuentro Anual 2
Alejandra Ferraro, directora global en Área de Recursos Humanos en Accenture y presidente del 29° Encuentro Anual ACDE.

Alejandra Ferraro, directora global en Área de Recursos Humanos en Accenture y presidente del 29° Encuentro Anual ACDE.

En ese sentido, Víctor Valle, presidente de ACDE, expresó: “Argentina tiene una enorme oportunidad por delante, pero requiere dirigentes empresarios dispuestos a asumir un rol activo, con visión de largo plazo, promoviendo el diálogo y liderando organizaciones que generen valor económico y también valor humano y social”.

Foto Encuentro Anual 1
Víctor Valle, nuevo presidente de ACDE.

Víctor Valle, nuevo presidente de ACDE.

“En ACDE sentimos que si logramos liderar empresas humanas y productivas, que pongan a las personas en el centro, tenemos las condiciones dadas para que Argentina sea próspera y nuestros hijos vivan en un país mejor: más integrado, más productivo, más libre y justo. La oportunidad es ahora, por eso el llamado que hacemos desde el título del Encuentro. No podemos dejarla pasar”, expresó Ferraro.

Podés acceder a toda la información sobre el 29° Encuentro Anual ACDE 2026 haciendo click aqui

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