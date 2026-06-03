ACDE celebra su 29° Encuentro Anual: liderar empresas humanas y productivas

El martes 9 y miércoles 10 de junio, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa ( ACDE ) realizará en el Regimiento de Patricios de Palermo, CABA, su 29° Encuentro Anual , cuyo lema Lo esencial ¡ahora! El desafío de liderar empresas humanas y productivas invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones para compatibilizar sus estrategias de negocios con su fin último de realización de las personas, sus familias y el cuidado del bien común.

Inspirados en el testimonio de Enrique Shaw , fundador de ACDE , durante dos días ejecutivos y empresarios de Argentina y el mundo dialogarán con académicos, referentes sociales y líderes espirituales sobre cuatro grandes ejes: el rol del empresario en la construcción del bien común; el tiempo que nos toca vivir; la nueva realidad del mundo del trabajo y los líderes que la Argentina necesita. Será un espacio para reflexionar con profundidad, pero también para traducir esa reflexión en acción concreta.

Para ello, ACDE diseñó una agenda variada con oradores que puedan dar testimonio de sus acciones y reflexionar sobre estos temas, a partir de sus experiencias concretas y sus capacidades académicas y espirituales.

Entre otros oradores destacados, el Encuentro contará con la participación de

Silvia Tenazinha, directora general de Salesforce.

Majd Sakr, Chief Learning and Research Officer global de Accenture.

El arzobispo de Córdoba, Cardenal Ángel Rossi.

Erica Reynoso, People Director en Naranja X.

Sofía Pescarmona, CEO de Lagarde S.A.

Eduardo Oderigo, cofundador de Espartanos

La presidente de UNIAPAC Internacional Sigrid Marz.

Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle

Felipe Contempomi, entrenador principal de Los Pumas.

Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro.

Fabián Calle, senior fellow de la Florida International University.

“Vivimos un tiempo que nos desafía en todos los planos: la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial que irrumpe en nuestro día a día laboral y personal, las nuevas dinámicas del trabajo y los cambios culturales nos empujan a revisar el modo en que lideramos nuestras organizaciones en contextos de alta volatilidad, incertidumbre y complejidad, así como en entornos de agilidad y dinamismo”, expresó Alejandra Ferraro, directora global en Área de Recursos Humanos en Accenture y presidente del 29° Encuentro Anual ACDE.

Foto Encuentro Anual 2 Alejandra Ferraro, directora global en Área de Recursos Humanos en Accenture y presidente del 29° Encuentro Anual ACDE. ACDE.

En ese sentido, Víctor Valle, presidente de ACDE, expresó: “Argentina tiene una enorme oportunidad por delante, pero requiere dirigentes empresarios dispuestos a asumir un rol activo, con visión de largo plazo, promoviendo el diálogo y liderando organizaciones que generen valor económico y también valor humano y social”.

Foto Encuentro Anual 1 Víctor Valle, nuevo presidente de ACDE. ACDE.

“En ACDE sentimos que si logramos liderar empresas humanas y productivas, que pongan a las personas en el centro, tenemos las condiciones dadas para que Argentina sea próspera y nuestros hijos vivan en un país mejor: más integrado, más productivo, más libre y justo. La oportunidad es ahora, por eso el llamado que hacemos desde el título del Encuentro. No podemos dejarla pasar”, expresó Ferraro.

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