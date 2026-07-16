España es el país que mayor cantidad de inversiones tiene en el país

Llega la final de la Copa del Mundo y la jugarán nada menos que las Argentina y España de Lionel Messi y Lamine Yamal, dos países con una excelente relación histórica, fundamentalmente en los siglos XX y XXI.

A nivel comercial es el país que tiene mayor cantidad de empresas inversoras en la Argentina , sostieniendo una posición de liderazgo fundamentalmente desde las privatizaciones de la década del 90, a pesar de que algunas principales inversiones se perdieron en los últimos años.

Según el último Informe de Inversión Extranjera Directa del Banco Central para 2025, España es actualmente el segundo país en el ranking de inversores en Argentina con una stock de US$ 25.715 millones, equivalente al 14% del total de IED del país, aunque Estados Unidos ocupa el primer lugar con US$ 32.060 millones.

De todas formas, las empresas españolas desempeñan un papel clave en casi todos los sectores estratégicos. Las inversiones se despliegan en el sistema financiero, telecomunicaciones, energía, minería, infraestructura, seguros, turismo y casi todos los segmentos de la industria.

El capital español comenzó a expandirse con fuerza en la década de 1990, durante el proceso de privatizaciones, y desde entonces ha mantenido una presencia sostenida en la economía argentina.

Cornejo aprobó un convenio para cancelar la deuda de servicios telefónicos con Telefónica Móviles. Foto: NA

La primera privatización fuerte fue la de telefonía. Telefónica de España compro ENTel para operar en la mitad sur del país. El consorcio COINTEL pagó US$ 114 millones en efectivo, más títulos de deuda por US$ 2.720 millones nominales y obligaciones adicionales por US$ 202 millones. La empresa, sin embargo, fue vendida hace un año al Grupo Clarín.

La empresa aérea española Iberia compró Aerolíneas Argentinas también en 1990, aunque poco después se la vendió a la también española Marsans. La crisis de la operadora, sin embargo, llevó al Gobierno de Cristina Kirchner en 2008 a estatizarla nuevamente mediante una ley del Congreso.

El otro caso resonante de privatización con estatización posterior es la de la venta de la petrolera YPF a Repsol. Aunque la ley que autorizó la salida al mercado de acciones se aprobó en 1992, la empresa española recién ingreso en 1999 cuando compró el 97,81% de las acciones por un monto de alrededor de US$ 15 000 millones. Sin embargo, en 2012, también durante el gobierno de CFK se expropió el 51 % del capital accionario. Repsol concluyó su participación en YPF en 2014 cuando vendió el 12% de la participación que le quedaba.

A la lista de privatizadas y reestatizadas con empresas españolas hay que sumar a Aguas Argentinas. Si bien, la empresa compradora de Obras Sanitarias en 1993 fue la francesa Suez, la española Aguas de Barcelona formó parte del consorcio compador. La estatización del servicio fue llevada adelante en 2006.

Las españolas que aun continúan con sus inversiones en empresas privatizadas en la década del 90 son Gas Natural (hoy Naturgy) que compró parte de Gas del Estado en 1992.

La avanzada española en Argentina

En la actualidad hay activos de empresas españolas en el país de casi todos los sectores. Cerca de 300 empresas están asociadas a la Cámara Española de Comercio de la República Argentina.

El sistema financiero cuenta con dos de los principales bancos del sistema. Banco Santander y BBVA figuran entre las principales entidades privadas del país, con una amplia red de sucursales y una participación significativa en el mercado de créditos, depósitos y servicios financieros para empresas y particulares.

Especialistas recomiendan leer la letra chica y no basar la planificación del gasto en beneficios que dependen de terceros. Shutterstock

eLa construcción también cuenta con una larga tradición de participación española. Empresas como Dragados y Construcciones San José participaron en distintos desarrollos de infraestructura y obras civiles, mientras que CAF suministró material rodante para el sistema ferroviario argentino.

En materia de tecnología y servicios profesionales, Indra desarrolla proyectos de transformación digital, defensa, transporte y administración pública, mientras que Amadeus provee plataformas utilizadas por aerolíneas y agencias de viajes.

La inversión española también tiene una fuerte presencia en los servicios. Mapfre opera en el mercado asegurador argentino desde hace décadas, Prosegur es uno de los principales operadores de transporte de caudales y seguridad privada y Cabify se consolidó como una de las plataformas de transporte urbano más importantes del país.

En turismo y hotelería, Meliá Hotels International y NH Hotel Group administran establecimientos en Buenos Aires y otros destinos. En tanto, en el sector de juegos de Azar destaca Codere.

El comercio minorista también registra una presencia significativa a través de supermercados Día que cuenta con más de 1000 locales de proximidad e Inditex, propietario de la marca Zara. En tanto, Cementos Avellaneda, Roca y Porcelanosa cuentas con accionistas españoles en el mercado de la construcción.

La industria manufacturera incorpora además inversiones de empresas como Gestamp, dedicada a la fabricación de componentes para la industria automotriz, y de grupos vinculados a la siderurgia, la alimentación y la pesca.

En la industria editorial son fuertes también con dos de las principales empresas del rubro: Santillana y Planeta.