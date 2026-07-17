Fuertes multas por $900 millones contra 9 empresas eléctricas: bonificarán a usuarios

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aplicó sanciones contra las distribuidoras de la provincia por deficiencias en la prestación del servicio. ¿Cuánto deberán bonificar a los usuarios?

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) confirmó una serie de sanciones contra nueve distribuidoras eléctricas de Mendoza por deficiencias en la prestación del servicio. El total de multas aplicadas por el organismo público supera los 900 millones de pesos, los cuales deberán ser bonificados a los usuarios.

Este viernes se publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones del EPRE aprobando el cálculo de las sanciones contra las empresas que se encargan de suministrar electricidad en los diferentes departamentos de la provincia.

Las distribuidoras fueron sancionadas por un monto total de $906.996.368,34 entre todas las multas por el apartamiento en los límites admisibles de calidad del servicio o del producto técnico, tras una evaluación semestral que realiza el organismo regulador sobre la prestación del servicio.

Luego de esa evaluación, el EPRE calcula el monto de las sanciones y en la mayoría de los casos establece que esa multa deberá ser pagada por las empresas en bonificaciones a los usuarios del suministro eléctrico y una porción menor irá para el Fondo Compensador de Tarifas.

Cuáles fueron las empresas sancionadas y los montos que deberán bonificar En el caso de EDEMSA, la mayor distribuidora eléctrica de la provincia, el motivo de las sanciones fue el apartamiento de los límites admisibles de calidad de producto técnico.