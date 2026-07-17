Fuertes multas por $900 millones contra 9 empresas eléctricas: bonificarán a usuarios
El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aplicó sanciones contra las distribuidoras de la provincia por deficiencias en la prestación del servicio. ¿Cuánto deberán bonificar a los usuarios?
El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) confirmó una serie de sanciones contra nueve distribuidoras eléctricas de Mendoza por deficiencias en la prestación del servicio. El total de multas aplicadas por el organismo público supera los 900 millones de pesos, los cuales deberán ser bonificados a los usuarios.
Este viernes se publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones del EPRE aprobando el cálculo de las sanciones contra las empresas que se encargan de suministrar electricidad en los diferentes departamentos de la provincia.
Las distribuidoras fueron sancionadas por un monto total de $906.996.368,34 entre todas las multas por el apartamiento en los límites admisibles de calidad del servicio o del producto técnico, tras una evaluación semestral que realiza el organismo regulador sobre la prestación del servicio.
Luego de esa evaluación, el EPRE calcula el monto de las sanciones y en la mayoría de los casos establece que esa multa deberá ser pagada por las empresas en bonificaciones a los usuarios del suministro eléctrico y una porción menor irá para el Fondo Compensador de Tarifas.
Cuáles fueron las empresas sancionadas y los montos que deberán bonificar
En el caso de EDEMSA, la mayor distribuidora eléctrica de la provincia, el motivo de las sanciones fue el apartamiento de los límites admisibles de calidad de producto técnico.
Esta firma recibió multas por un total de $281.713.340,70 entre sanciones individuales por punto de medición de calidad de producto técnico y por indicadores globales de calidad de producto técnico.
Asimismo, las ocho distribuidoras restantes fueron sancionadas por apartamiento de los límites admisibles de calidad de servicio técnico y el EPRE determinó los montos que deberán bonificarle a los usuarios.y al Fondo Compensador de Tarifas
Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda
- Sanción: $ 222.030.252,30
- Bonificaciones a usuarios con suministro de Baja Tensión: $ 212.608.066,48
- Bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas: $ 9.422.185,82
Edeste SA
- Sanción: $156.420.322,55
- Bonificaciones a usuarios con suministro de Baja Tensión: $ 146.948.391,98
- Bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas: $ 9.471.930,57
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda
- Sanción: $ 121.189.776,54
- Bonificaciones a usuarios con suministro de Baja Tensión: $ 119.371.542,54
- Bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas: $ 1.818.234
Cooperativa de Electrificación Rural Sud Río Tunuyán Rivadavia Ltda
- Sanción: $ 45.909.397,99
- Bonificaciones a usuarios con suministro de Baja Tensión: $ 38.141.463,29
- Bonificaciones a usuarios con suministro de Media Tensión: $ 5.152.554,23
- Bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas $ 2.615.380,47
Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia Ltda
- Sanción: $ 33.530.533,34
- Bonificaciones a usuarios con suministro de Baja Tensión: $ 31.572.527,83
- Bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas: $ 1.958.005,51
Cooperativa Eléctrica Monte Comán Ltda
- Sanción: $ 19.370.421,23
- Bonificaciones a usuarios con suministro de Baja Tensión $ 19.317.582,88
- Bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas $ 52.838,35
Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Medrano Ltda
- Sanción: $14.195.397,39
- Bonificaciones a usuarios con suministro de Baja Tensión $ 12.810.866,82
- Bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas $ 1.384.530,57
Cooperativa de Electricidad, Edificación y Servicios Públicos Santa Rosa Ltda
- Sanción: $ 9.060.782,81
- Bonificaciones a usuarios con suministro de Baja Tensión $8.318.312,35
- Bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas $ 742.470,46
COSPAC de Bowen Ltda
- Sanción: $ 3.576.143,49
- Bonificaciones a usuarios con suministro de Baja Tensión: $ 3.422.981,04
- Bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas: $ 153.162,45