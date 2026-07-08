Las Heras prohibió las rifas con animales como premio: de cuánto serán las multas

La Municipalidad de Las Heras prohibió en todo el territorio departamental la realización de sorteos o rifas que impliquen la entrega de animales como premio. La comuna estableció multas para los infractores y determinó que deberán hacerse cargo de los gastos de los operativos de secuestro, mantenimiento y alimentación de los animales.

Esta llamativa medida quedó plasmada a través de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Las Heras a mediados de junio. Este miércoles la norma fue promulgada en el Boletín Oficial a través de un decreto del intendente lasherino Francisco Lo Presti .

La iniciativa concretamente prohíbe en todo el territorio del departamento la realización de sorteos, rifas, concursos, subastas o cualquier otro mecanismo que implique la entrega de animales como premio, incentivo o recompensa, cualquiera sea su especie, raza, edad o condición.

En los fundamentos del proyecto se resalta que “los animales son seres sintientes por lo que deben recibir un trato digno, responsable y respetuoso, alejado de toda consideración como meros bienes transables”.

El Concejo Deliberante lasherino remarcó que la entrega de animales mediante mecanismos azarosos o promocionales fomenta la tenencia irresponsable, al no garantizar que las personas beneficiarias cuenten con los medios, el conocimiento o el compromiso necesario para su adecuado cuidado, pudiendo derivar en abandono, negligencia o maltrato.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por otro lado, argumentaron que la Organización Mundial de Sanidad Animal establece que toda transferencia de animales domésticos debe realizarse bajo criterios que aseguren su bienestar y trazabilidad sanitaria, lo cual resulta incompatible con la modalidad de sorteos y rifas.

En tanto, también resaltan que en distintos sitios se ha avanzado con una normativa similar remarcando que la entrega de animales como premio constituye una práctica contraria a los principios de protección y tenencia responsable.

De cuánto serán las multas

La ordenanza establece que las autoridades municipales actuarán tras verificar una infracción y labrarán un acta, otorgando un plazo de 5 días para ejercer el derecho a defensa a los responsables.

Las infracciones serán sancionadas con multas que irán desde las 800 a las 2.000 Unidades Tributarias Municipales. Actualmente el valor de la UTM en Las Heras es de $165.

En este sentido, las multas podrían ir desde los $132.000 a los $330.000, teniendo en cuenta los costos actuales para calcular las penalidades municipales.

A los fines de la graduación de la multa podrá considerarse la cantidad de animales involucrados, su especie, las circunstancias de la infracción y la eventual reincidencia del infractor. En caso de reincidencia, la sanción podrá graduarse hasta el máximo previsto.

Por otra parte, la iniciativa también plantea que los gastos derivados del secuestro, traslado, alojamiento, alimentación y atención veterinaria del o los animales involucrados estarán a cargo del infractor, debiendo abonarlos como condición previa para solicitar la eventual restitución.

En caso de que no solicite restitución, el o los animales podrán ser incorporados a programas de adopción responsable.

Si el infractor incumpliera con el pago de estos costos, la municipalidad podrá promover las acciones administrativas y/o judiciales tendientes al cobro de las sumas adeudadas, conforme a la normativa provincial y municipal vigente.