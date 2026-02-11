Vendimia: cómo sacar entradas para el Acto Central y los shows de Abel Pintos y El Chaqueño

Este miércoles se conocieron detalles sobre cómo se desarrollará la Fiesta de la Vendimia 2026 el fin de semana del 7 de marzo. Ese día se llevará adelante el Acto Central y luego lo concatenarán una repetición y dos noches de eventos organizados por productoras privadas.

En concreto, hoy se definió la grilla de los shows y los artistas y además se confirmaron los precios de las entradas .

Las entradas para estos eventos estarán a la venta desde este jueves 12, en www.entradaweb.com.ar a partir de las 13

Los valores del Acto Central serán: sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000.

Los valores para la Repetición serán: para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.

abel pintos (7).JPG Abel Pintos será uno de los artistas que tocará en las noches de producción privada tras la Vendimia. ALF PONCE / MDZ

Para los días lunes y martes (valores por día): Sector Malbec, $65.000; Cabernet Sauvignon, $55.000; Chardonnay $35.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000; Tempranillo 1 y 5, $45.000, y para el sector Bonarda, $35.000.

Abonos para las dos noches: sector Malbec, $120.000; Cabernet Sauvignon, $100.000; Chardonnay $60.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000; Tempranillo 1 y 5, $80.000, y para el sector Bonarda, $60.000.

Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 2 al domingo 8 de marzo en lugares que pronto se darán a conocer.